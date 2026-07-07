Xem trực tiếp trận Mỹ-Bỉ tại vòng 1/8 World Cup 2026 trên kênh nào?

Vào lúc 7g sáng 7/7 (theo giờ Việt Nam), đội tuyển Mỹ sẽ có cuộc chạm trán đội tuyển Bỉ tại vòng 1/8 World Cup 2026 trên sân nhà Lumen Field (Seattle).

Trận đấu này hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn với màn đôi công ấn tượng đến từ cả hai đội tuyển.

Tại giải đấu năm nay, tuyển Mỹ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mauricio Pochettino cho thấy sự tiến bộ nhờ lối chơi pressing cường độ cao và giàu thể lực.

Trên hành trình đến vòng 1/8, Mỹ đã xuất sắc giành vị trí nhất bảng từ sớm, sau đó đánh bại Bosnia & Herzegovina ở vòng 32 đội.

Bên kia chiến tuyến, sau những hoài nghi ở vòng bảng, tuyển Bỉ đã cho thấy bản lĩnh của mình để giành vị trí nhất bảng. Họ sau đó còn giành chiến thắng ngược dòng khó tin 3-2 trước Senegal ở vòng 1/16.

Trước cuộc gặp này, lịch sử đối đầu đang ủng hộ đội tuyển Bỉ khi đại diện châu Âu giành đến 6 chiến thắng trong 7 lần gặp Mỹ.

Tuy nhiên, ở lần chạm trán này, Mỹ đang có lợi thế khi được thi đấu trên sân nhà ở trận cầu quan trọng tại vòng 1/8 World Cup 2026.

Đáng chú ý, Mỹ vừa được "tiếp viện" khi tiền đạo Folarin Balogun ra sân ngay từ đầu sau khi được FIFA hoãn án "treo giò" gây tranh cãi.

Trước đó, ở vòng 32 đội, Balogun nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với cầu thủ Bosnia & Herzegovina nhưng đã nhận được sự ưu ái cho trận đấu quan trọng của Mỹ.

Theo phân nhánh đấu, đội thắng ở cặp Mỹ-Bỉ sẽ đối đầu đội tuyển Tây Ban Nha ở vòng tứ kết World Cup 2026.

Trận đấu giữa Mỹ và Bỉ được trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV6, VTV9./.

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