Loại Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha lập kỷ lục chưa từng có tại World Cup

Đội tuyển Tây Ban Nha đã ghi tên mình vào tứ kết World Cup 2026 sau chiến thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha ở trận "đại chiến" thuộc vòng 1/8.

Mikel Merino trở thành người hùng của "Bò tót" với pha làm bàn ở phút 90+1 để quyết định "số phận" trận đấu chỉ 6 phút sau khi anh vào sân.

Kết quả này không chỉ giúp Tây Ban Nha tiếp tục hành trình chinh phục ngôi vương mà còn thiết lập nên kỷ lục chưa từng có ở sân chơi World Cup.

Cụ thể, chiến thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha giúp họ đi vào lịch sử với tư cách đội bóng đầu tiên không để thủng lưới 6 trận liên tiếp tại World Cup (tính trong 90 phút).

Kỷ lục trước đó thuộc về Italy (World Cup 1990) và Thụy Sĩ (giai đoạn World Cup 2006-2010) - cùng có 5 trận sạch lưới.

Thành tích của Tây Ban Nha bắt đầu từ trận họ hòa 0-0 trước Maroc trong thời gian chính thức giữa hai đội ở vòng 1/8 World Cup 2022 (thua 0-3 ở loạt luân lưu).

Tại World Cup 2026, La Roja chưa thủng lưới lần nào trong 5 trận đấu đã qua. Sau trận hòa 0-0 với Cape Verde, Tây Ban Nha đã lần lượt đánh bại Saudi Arabia (4-0), Uruguay (1-0), Áo (3-0) và Bồ Đào Nha (1-0).

Unai Simon góp công lớn trong chiến tích của Tây Ban Nha, qua đó vượt qua kỷ lục 5 trận của huyền thoại Walter Zenga để trở thành thủ môn đầu tiên giữ sạch lưới 6 trận liên tiếp./.

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