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World Cup 2026 mở cơ hội quảng bá ẩm thực Việt Nam tại Canada

Sức nóng của World Cup 2026 không chỉ thu hút người hâm mộ bóng đá mà còn tạo cơ hội để các nhà hàng Việt tại Canada quảng bá phở và nhiều món ăn Việt Nam truyền thống tới thực khách quốc tế.

Hà Linh
Phở - món ẩm thực truyền thống nổi tiếng của Việt Nam - được khách quốc tế yêu thích (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)
Phở - món ẩm thực truyền thống nổi tiếng của Việt Nam - được khách quốc tế yêu thích (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

World Cup 2026 không chỉ mang đến bầu không khí sôi động trên các sân vận động và khu vực FanZone, mà còn tạo thêm sức sống cho các nhà hàng, quán ăn tại Canada.

Với nhiều nhà hàng Việt Nam, đây là dịp để quảng bá ẩm thực truyền thống tới thực khách địa phương, du khách quốc tế và người hâm mộ bóng đá từ nhiều quốc gia.

Tại nhà hàng Sen Vietnamese Cuisine, mùa World Cup năm nay được coi là dịp đặc biệt. Không gian quán được trang trí bằng quốc kỳ nhiều nước, cùng màn hình lớn ở khu trung tâm để thực khách vừa thưởng thức món ăn Việt, vừa theo dõi những trận đấu yêu thích.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Canada, Quản lý nhà hàng Sen Vietnamese Cuisine Hương Nguyễn cho biết nhà hàng muốn tạo cảm giác thân thiện cho mọi thực khách, dù họ đến từ quốc gia nào, thông qua việc bài trí quốc kỳ của các nước. Sen Vietnamese Cuisine cũng có cả màn hình tivi lớn để các thực khách vừa thưởng thức món ăn Việt, vừa cổ vũ cho những trận đấu mà họ yêu thích.

Không chỉ chuẩn bị về không gian, nhà hàng còn chú trọng nguồn nguyên liệu và nhân sự phục vụ nhằm đáp ứng lượng khách tăng trong những ngày có trận đấu.

Cách chuẩn bị này giúp Sen Vietnamese Cuisine trở thành điểm dừng chân thân thiện trong mùa World Cup, nơi thực khách quốc tế có thể vừa xem bóng đá, vừa trải nghiệm hương vị Việt Nam.

Chị Kennice, một thực khách của nhà hàng, nói với phóng viên TTXVN rằng chị đã nhiều lần thưởng thức món ăn Việt và đặc biệt yêu thích phở. Theo chị, không khí nơi này rất dễ chịu và thân thiện, dịch vụ và đồ ăn đều rất ngon, nên đây là điểm chị thường xuyên lui tới.

Nếu với thực khách quốc tế, phở là một trải nghiệm ẩm thực hấp dẫn, thì với người Việt xa quê, tô phở còn gợi lại hương vị quê nhà.

Chị Thủy Đào, một du khách Mỹ gốc Việt sang Canada trong mùa World Cup, cho biết món phở tại đây khiến chị cảm nhận rõ hương vị Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên chị Thủy Đào đến với Sen Vietnamese Cuisine và phản xạ tự nhiên là gọi phở vì đó là món yêu thích.

Theo chị, mới nghe mùi thôi đã cảm thấy hấp dẫn, ăn một miếng thì thấy rất đậm đà, khó quên. Bánh phở tươi rất hợp khẩu vị của cả gia đình. Vừa được ăn món Việt Nam ngon, vừa được xem World Cup trên màn hình lớn nên chị cảm thấy rất vui.

Với nhà hàng, World Cup là cơ hội hiếm có để tiếp cận tệp khách hàng rộng hơn, từ người dân địa phương đến du khách quốc tế.

Trong dòng chảy của một sự kiện thể thao toàn cầu, những món Việt như phở, chả giò hay cơm sườn không chỉ phục vụ nhu cầu ẩm thực mà còn trở thành một cách kể câu chuyện về văn hóa Việt Nam.

Theo chị Hương Nguyễn, dù sinh sống và làm việc tại Canada, nhưng mọi người làm nhà hàng luôn tự hào về văn hóa và ẩm thực quê hương. Sen Vietnamese Cuisine sẽ tận dụng mùa World Cup này để quảng bá ẩm thực Việt Nam, để mọi người thấy rằng ẩm thực Việt Nam rất hấp dẫn.

Từ tô phở nóng hổi đến những món ăn nhẹ trong lúc theo dõi trận đấu, ẩm thực Việt đang có thêm một sân khấu đặc biệt trong mùa World Cup tại Canada. Ở đó, trái bóng mang mọi người đến gần nhau hơn, còn hương vị Việt Nam trở thành cầu nối để thực khách quốc tế hiểu thêm về văn hóa, con người và cộng đồng người Việt tại đất nước đa văn hóa này./.

(TTXVN/Vietnam+)
#World Cup 2026 #Ẩm thực Việt #Canada #Sen Vietnamese Cuisine #Văn hóa Việt #WC 2026-bt #Phở Canada
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WORLD CUP 2026

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