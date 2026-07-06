Bánh bèo Huế - chén bánh nhỏ mang đậm hương vị cố đô

Trong hành trình khám phá ẩm thực Huế, nhiều du khách thường tìm đến bún bò, cơm hến hay các loại chè nổi tiếng. Thế nhưng, có một món bánh dân dã với kích thước chỉ vừa trong lòng bàn tay lại đủ sức khiến thực khách nhớ mãi. Đó là bánh bèo Huế - món ăn được làm từ những nguyên liệu giản dị nhưng chứa đựng sự khéo léo, tinh tế trong cách chế biến và thưởng thức, góp phần tạo nên bản sắc riêng của ẩm thực cố đô.

Bánh bèo là một trong những món bánh truyền thống quen thuộc của người dân Huế. Trải qua nhiều thế hệ, món ăn này vẫn hiện diện trong những gánh hàng rong, quán ăn gia truyền và cả thực đơn của nhiều nhà hàng phục vụ khách du lịch. Không cầu kỳ về nguyên liệu, bánh bèo chinh phục thực khách bằng hương vị thanh nhẹ, hài hòa và cách thưởng thức rất riêng.

Từ hạt gạo đến chén bánh trắng ngần

Nguyên liệu làm bánh bèo khá đơn giản, gồm bột gạo, tôm, hành lá, nước mắm và một số nguyên liệu ăn kèm như tóp mỡ hoặc da heo chiên giòn, tùy theo cách chế biến của từng quán.

Theo phương pháp truyền thống, gạo được ngâm rồi xay thành bột nước trước khi pha theo tỷ lệ phù hợp để bánh đạt độ mềm và mịn. Bột được rót vào những chiếc chén nhỏ và hấp chín. Khi mở nắp xửng, từng chén bánh trắng ngần, bề mặt mịn màng và hơi lõm ở giữa hiện ra cùng hương thơm dịu của gạo mới.

Điểm nhấn của bánh bèo Huế nằm ở phần nhân. Tôm tươi sau khi sơ chế được làm chín, giã hoặc xay nhuyễn rồi rang khô thành tôm chấy có màu vàng cam đẹp mắt. Mỡ hành được rưới lên mặt bánh, kết hợp với chút tóp mỡ giòn tạo thêm vị béo. Mỗi quán có thể gia giảm nguyên liệu theo công thức riêng, nhưng đều hướng đến sự cân bằng giữa vị ngọt của tôm, vị thơm của hành và vị thanh của bánh.

Nước mắm cũng là thành phần không thể thiếu. Nước mắm được pha với đường, nước và một lượng vừa phải ớt tươi, tạo nên vị mặn ngọt hài hòa. Khi ăn, thực khách chan một ít nước mắm lên từng chén bánh rồi dùng thìa nhỏ để thưởng thức.

Ở Huế, bánh bèo có thể được dùng vào nhiều thời điểm trong ngày, từ bữa sáng, bữa xế đến buổi chiều. Món ăn không quá no nhưng đủ để thực khách cảm nhận trọn vẹn hương vị của bột gạo, tôm chấy và nước mắm pha khéo. (Nguồn: Vietnam+)

Món ăn bình dị của người Huế

Khác với nhiều món ăn có khẩu phần lớn, bánh bèo thường được phục vụ theo nhiều chén nhỏ trên cùng một khay. Chính cách bày biện ấy tạo nên nét đặc trưng của món ăn và mang lại cảm giác thong thả khi thưởng thức.

Ở Huế, bánh bèo có thể được dùng vào nhiều thời điểm trong ngày, từ bữa sáng, bữa xế đến buổi chiều. Món ăn không quá no nhưng đủ để thực khách cảm nhận trọn vẹn hương vị của bột gạo, tôm chấy và nước mắm pha khéo.

Dọc các tuyến phố của Huế, không khó để bắt gặp những quán bánh bèo đã gắn bó với người dân địa phương nhiều năm. Mỗi nơi đều có cách chế biến riêng, tạo nên những sắc thái hương vị khác nhau nhưng vẫn giữ được tinh thần của món bánh truyền thống.

Ẩm thực Huế nổi tiếng bởi sự đa dạng của các loại bánh làm từ gạo. Bên cạnh bánh bèo còn có bánh nậm, bánh bột lọc, bánh ram ít… Mỗi món mang một hương vị và cách chế biến riêng, góp phần tạo nên diện mạo phong phú của văn hóa ẩm thực vùng đất cố đô.

Đối với nhiều người Huế, bánh bèo không chỉ là món ăn quen thuộc mà còn gắn với ký ức về những buổi đi chợ cùng gia đình hay những lần quây quần bên khay bánh còn nghi ngút khói. Chính những điều bình dị ấy đã giúp món ăn giữ được sức sống bền bỉ qua nhiều thế hệ.

Còn đối với du khách, ngồi trong một quán nhỏ, trước khay bánh vừa được lấy ra khỏi xửng hấp, chậm rãi chan từng thìa nước mắm rồi thưởng thức từng chén bánh nóng hổi, thực khách sẽ cảm nhận rõ hơn nhịp sống nhẹ nhàng của vùng đất bên dòng sông Hương./.

Bánh ram ít - món bánh dân dã, cuốn hút của người Huế Được làm từ những nguyên liệu cơ bản nhưng khi qua bàn tay khéo léo của những người làm bánh Cố đô, món bánh này sẽ có hương vị riêng, đặc biệt cuốn hút.