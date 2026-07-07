Bỉ loại chủ nhà Mỹ khỏi World Cup 2026 bằng chiến thắng 'hủy diệt'

Đội tuyển Bỉ tiếp đà thăng hoa bằng chiến thắng "hủy diệt" 4-1 trước chủ nhà Mỹ ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Charles De Ketelaere, Hans Vanaken và Romelu Lukaku thay nhau lập công để mang chiến thắng về cho đại diện châu Âu.

Kết quả này giúp Bỉ thẳng tiến vào tứ kết để đối đầu Tây Ban Nha, trong khi World Cup 2026 sạch bóng các đội chủ nhà.

Trước Mỹ, hai đội đồng chủ nhà khác là Canada và Mexico cũng đã phải dừng cuộc chơi tại vòng 1/8.

Canada thua tâm phục khẩu phục 0-3 trước Maroc, còn Mexico gục ngã trước Anh sau màn rượt đuổi tỷ số 2-3 kịch tính.

Ở màn so tài tại Lumen Field, huấn luyện viên Garcia gây bất ngờ với việc để De Bruyne và Doku trên băng ghế dự bị và trao cơ hội cho Raskin, đồng thời đẩy Tielemans đá cao hơn.

Chính sự điều chỉnh này đã mang đến hiệu quả khi Raskin là người mang đến sự khác biệt với đường chuyền để De Ketelaere đệm bóng cận thành ghi bàn mở tỷ số cho Bỉ ở phút thứ 9.

Mỹ sau đó có bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Tillman ở phút 31 với pha đá phạt chạm đầu Vanaken đổi hướng khiến thủ thành Courtois không kịp phản ứng..

Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ nhà chỉ diễn ra 2 phút trước khi Trossard tạt bóng thuận lợi để De Ketelaere bật cao đánh đầu, nâng tỷ số lên 2-1 cho Bỉ.

Kết quả này buộc Mỹ phải đẩy cao đội hình chơi tấn công trong hiệp với hy vọng có được bàn thắng gỡ hòa. Nhưng, những sai lầm từ hàng thủ đã khiến họ phải trả giá.

Thủ môn Freese mắc sai lầm đáng trách với pha phá bóng không dứt khoát, tạo cơ hội cho Hans Vanaken dứt điểm từ xa gia tăng cách biệt 3-1 cho Bỉ.

Đến phút 90+3, Richards xử lý lóng ngóng giúp Lukaku có cơ hội sút chéo góc ấn định chiến thắng đậm 4-1 cho đội tuyển Bỉ./.

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