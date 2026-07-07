FIFA hứng "gạch đá" vì xóa thẻ đỏ cho sao tuyển Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đang phải hứng chịu làn sóng chỉ trích gay gắt vì quyết định xóa bỏ án treo giò thẻ đỏ cho chân sút hàng đầu của Đội tuyển Mỹ Folarin Balogun, cho phép cầu thủ này ra sân trong trận đấu với Bỉ vào tối 6/7 (giờ địa phương).

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), cơ quan quản lý bóng đá của châu Âu, chỉ trích FIFA đã "vượt qua lằn ranh đỏ," đồng thời bày tỏ sự "bàng hoàng" trước một quyết định mà họ gọi là "chưa từng có tiền lệ, khó hiểu và không thể biện minh."

Trong một thông cáo báo chí, cơ quan này đã phê phán vụ việc trên và cảnh báo việc không tuân thủ các luật lệ trong bóng đá sẽ làm mất đi tính công bằng và hấp dẫn của giải đấu.

Trong khi đó, liên đoàn bóng đá Hoàng gia Bỉ (RBFA) cũng phản đối quyết định của FIFA, coi đây là quyết định chưa từng có tiền lệ, khó hiểu và không thể biện minh, đi ngược lại chính các quy định của chính tổ chức này đưa ra.

RBFA đã kháng cáo quyết định này, nhưng sau đó họ cho biết FIFA đã tuyên bố "kháng cáo của RBFA là không hợp lệ và giữ nguyên quyết định trước đó, cho phép cầu thủ Folarin Balogun của đội tuyển Mỹ được thi đấu."

Các bình luận viên nổi tiếng của Anh cũng bày tỏ sự lên án tương tự. Wayne Rooney, cựu cầu thủ của đội tuyển quốc gia Anh, gọi quyết định này là một "nỗi nhục nhã tột cùng."

Trong khi đó, bình luận viên nổi tiếng kiêm cựu cầu thủ tuyển Anh, Gary Neville, cũng nhận định vào hôm 5/7 rằng quyết định này "thực sự có vấn đề nghiêm trọng."

Ngoài ra, Ủy viên phụ trách thể thao của Liên minh châu Âu (EU) cũng cho rằng đây là một "quyết định sai lầm." Glenn Micallef viết trên mạng xã hội nhấn mạnh rằng: “Các quyết định về luật lệ và vấn đề thể thao thuộc thẩm quyền của các tổ chức thể thao, chứ không phải các chính trị gia. Việc gây ảnh hưởng đến các quyết định thể thao sẽ làm suy yếu tính độc lập của thể thao."

Theo CBS News, việc phục hồi tư cách thi đấu của Balogun diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump gọi điện cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vào hôm 2/7 để thảo luận án phạt sẽ khiến tiền đạo 25 tuổi này không thể tham gia trận đấu vòng 16 đội tại World Cup.

Sáng sớm 6/7, ông Trump cho biết ông đã yêu cầu FIFA xem xét lại án phạt treo giò đối với Balogun.

Giám đốc điều hành của phái đoàn đặc nhiệm World Cup thuộc Nhà Trắng Andrew Giuliani cũng đã trao đổi với Chủ tịch FIFA Infantino về tình hình này và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cũng đã liên lạc với phía FIFA.

Liên quan đến vụ việc, trong một tuyên bố đưa ra ngày 6/7, Chủ tịch Infantino khẳng định "các cơ quan tư pháp của FIFA hoạt động độc lập."

Ngoài ra, ông xác nhận thường xuyên trao đổi các vấn đề liên quan đến FIFA World Cup với Tổng thống Mỹ và việc ông nhận được cuộc gọi từ ông Trump liên quan đến án phạt đối với Balogun cũng giống như nhận cuộc gọi từ các nguyên thủ quốc gia, quan chức chính phủ, các bên liên quan trong bóng đá và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trên khắp thế giới về nhiều vấn đề khác nhau.

Chủ tịch FIFA khẳng định ông sẽ tuân thủ các nguyên tắc của FIFA và sẽ giải quyết các vụ việc theo một quy trình pháp lý liên quan đến các cơ quan tư pháp độc lập của FIFA, được các cơ quan có thẩm quyền quyết định vào thời điểm thích hợp./.

Tổng thống Trump gọi điện yêu cầu Chủ tịch FIFA xem xét thẻ đỏ của sao tuyển Mỹ Tờ New York Times trích dẫn các nguồn thạo tin cho biết ông Trump đã gọi điện cho ông Infantino vào hôm 1/7 để yêu cầu xem xét lại chiếc thẻ đỏ của Balogun.