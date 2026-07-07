Lịch trực tiếp World Cup 2026 đêm 7/7, sáng 8/7: Xác định cặp tứ kết cuối cùng

Cặp tứ kết World Cup 2026 cuối cùng sẽ được xác định sau khi loạt trận vòng 1/8 diễn ra đêm 7/7 và rạng sáng 8/7.

Vào lúc 23g đêm 7/7 (theo giờ Việt Nam), đội tuyển Argentina sẽ tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương bằng màn chạm trán Ai Cập trên sân Atlanta.

Đây là lần thứ 3 trong lịch sử hai đội có dịp chạm trán nhau. Argentina đang chiếm ưu thế khi giành chiến thắng ở hai cuộc gặp trước.

Với dàn sao dàn sao trong đội hình, đặc biệt là Lionel Messi, đội tuyển Argentina đang được đánh giá cao hơn so với đại diện châu Phi.

Tuy nhiên, Ai Cập chắc chắn không phải là đội bóng dễ bị khuất phục khi các cầu thủ đang có được tinh thần hưng phấn. Họ cũng có trong đội hình ngôi sao luôn biết cách để tỏa sáng là Salah.

Còn vào lúc 3g sáng 8/7, Thụy Sĩ và Colombia sẽ bước vào trận đấu cuối cùng của vòng 1/8 trên sân BC Place (Vancouver).

Cặp đấu này được nhận định cân sức cân tài và đội bóng nào giành quyền vào tứ kết World Cup 2026 cũng hoàn toàn xứng đáng.

Trước đó, vòng tứ đã xác định được 3 cặp đấu: Pháp gặp Maroc, Tây Ban Nha đối đầu Bỉ còn Anh chạm trán Na Uy./.

Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 Ngày 7/7

23g00 Argentina-Ai Cập (VTV3, VTV6, VTV9, VTVgo) Ngày 8/7

03g00 Thụy Sĩ-Colombia (VTV3, VTV6, VTV9, VTVgo)