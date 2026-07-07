Tổng kiểm kê hàng phở toàn quốc làm hồ sơ công nhận di sản UNESCO

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp xây dựng hồ sơ khoa học về di sản văn hóa phi vật thể "phở", hướng tới mục tiêu UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Bản tin 60s ngày 7/7/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Đề xuất xây dựng hồ sơ trình UNESCO ghi danh di sản phở.

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