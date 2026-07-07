Báo Mỹ xếp tàu lửa ở Việt Nam vào nhóm hành trình đường sắt đẹp nhất thế giới

Đền Trần - di tích lịch sử, văn hóa tâm linh gắn liền với triều đại nhà Trần - là điểm đến không thể bỏ qua khi tìm hiểu về quá khứ hào hùng và không gian linh thiêng của một triều đại vàng son trong lịch sử Việt Nam.