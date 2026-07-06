Đến Đà Nẵng trải nghiệm chèo SUP ngắm bình minh trên biển Mân Thái

Có những trải nghiệm không cần quá nhiều âm thanh hay những hoạt động sôi động để trở nên đáng nhớ. Giữa thành phố biển Đà Nẵng hiện đại, chỉ cần một chiếc ván SUP, một mái chèo trước khi Mặt Trời ló rạng cũng đủ để mang đến cho du khách một góc nhìn hoàn toàn khác về thành phố đáng sống.

Chèo SUP đón bình minh trên biển Mân Thái vì thế đang trở thành một trong những trải nghiệm được nhiều du khách yêu thích khi đến Đà Nẵng.

Khi thành phố còn đang ngủ

Khoảng 4 giờ 30 sáng, bãi biển Mân Thái đã bắt đầu nhộn nhịp. Không phải tiếng xe cộ hay dòng người đông đúc, mà là ánh đèn pin nhỏ của những người chuẩn bị xuống nước với tiếng sóng vỗ nhè nhẹ.

Biển Mân Thái nằm trên bán đảo Sơn Trà, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng chỉ vài kilomet. Đây là một trong những khu vực còn lưu giữ rõ nét nhịp sống của làng chài truyền thống, nơi người dân vẫn gắn bó với nghề đánh bắt hải sản qua nhiều thế hệ.

Khu vực Mân Thái sở hữu bãi biển rộng, nước khá êm vào buổi sáng sớm, là điều kiện thuận lợi để phát triển các hoạt động thể thao dưới nước như chèo SUP và lặn ngắm san hô.

Trong ánh sáng mờ trước bình minh, mặt biển gần như phẳng lặng. Người mới lần đầu làm quen với SUP cũng có thể nhanh chóng giữ được thăng bằng sau vài phút hướng dẫn cơ bản.

Khu vực Mân Thái sở hữu bãi biển rộng, nước khá êm vào buổi sáng sớm, là điều kiện thuận lợi để phát triển các hoạt động thể thao dưới nước như chèo SUP và lặn ngắm san hô. (Nguồn: Vietnam+)

Điều đặc biệt của chuyến đi không nằm ở tốc độ hay quãng đường, mà ở cảm giác được trôi chậm giữa không gian tĩnh lặng hiếm có của thành phố biển.

Khoảng sau 5 giờ, phía chân trời bắt đầu chuyển màu.

Ban đầu chỉ là một dải hồng nhạt, rồi dần chuyển sang sắc cam rực rỡ. Mặt Trời từ từ nhô lên khỏi đường chân trời, phản chiếu thành một dải ánh sáng óng ánh kéo dài trên mặt nước.

Đứng trên chiếc SUP giữa biển, du khách có cảm giác như đang lơ lửng giữa bầu trời và đại dương. Tiếng mái chèo khua nhẹ tạo thành những vòng sóng nhỏ, trong khi cả không gian được phủ bởi gam màu vàng cam ấm áp.

Xa xa là hình dáng bán đảo Sơn Trà hiện lên như một bức bình phong khổng lồ ôm lấy thành phố.

Không ít nhiếp ảnh gia lựa chọn thời điểm này để ghi lại những bức ảnh được xem là đẹp nhất trong ngày. Ánh sáng bình minh dịu nhẹ giúp mọi khung hình đều trở nên trong trẻo, từ bóng người chèo SUP, những đàn chim biển hay mặt nước phản chiếu sắc trời.

Chạm vào nhịp sống của làng chài

Một trong những điều khiến trải nghiệm tại Mân Thái khác biệt so với nhiều điểm chèo SUP khác là sự hiện diện của làng chài truyền thống.

Khi Mặt Trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời cũng là lúc những tàu cá sau một đêm bám biển lần lượt trở về. Trên bãi biển Mân Thái, ngư dân tất bật đưa hải sản lên bờ, phân loại và vận chuyển ngay sau khi tàu cập bến. Không khí lao động buổi sớm diễn ra nhộn nhịp nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc đặc trưng của một làng chài ven biển.

Nếu kết thúc hành trình vào khoảng 6 giờ 30, du khách có thể ghé chợ cá nhỏ ngay sát bãi biển để cảm nhận không khí lao động buổi sớm hoặc thưởng thức bữa sáng với mỳ Quảng, mỳ tôm mực... tại các quán ăn địa phương.

Chính sự giao thoa giữa trải nghiệm thể thao, thiên nhiên và văn hóa bản địa đã giúp hoạt động chèo SUP ở Mân Thái không đơn thuần là một môn thể thao dưới nước mà còn là hành trình khám phá nhịp sống của cư dân miền biển.

SUP (Stand Up Paddle) là môn thể thao sử dụng một tấm ván lớn cùng mái chèo để di chuyển trên mặt nước. So với lướt sóng, SUP được đánh giá là dễ tiếp cận hơn vì người chơi có thể chèo trên mặt nước lặng.

Các đơn vị tổ chức tại Mân Thái thường bắt đầu chương trình từ khoảng 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng. Người tham gia sẽ được trang bị áo phao, hướng dẫn kỹ thuật đứng, ngồi, giữ thăng bằng và xử lý các tình huống cơ bản trước khi xuống nước.

Quãng đường chèo thường kéo dài từ 2 đến 4km, tùy theo điều kiện thời tiết và sức khỏe của người tham gia. Thời lượng toàn bộ chương trình dao động khoảng 1-2 giờ.

Du khách nên mặc trang phục gọn nhẹ, chống nắng, mang theo túi chống nước cho điện thoại và tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn. Hoạt động chỉ nên diễn ra khi thời tiết thuận lợi, sóng nhỏ và không có cảnh báo thời tiết nguy hiểm./.

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