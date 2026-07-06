Báo Pháp gợi ý hành trình để khám phá một Việt Nam nhiều sắc màu

Hiếm có quốc gia nào ở Đông Nam Á lại sở hữu sự chuyển đổi cảnh quan rõ nét như Việt Nam. Chỉ trong một chuyến đi kéo dài vài ngày, du khách có thể rời những bãi biển nhiệt đới của miền Trung để đến với phố cổ hàng trăm năm tuổi, rồi tiếp tục đặt chân tới vùng núi linh thiêng phía Bắc hay lênh đênh giữa những đảo đá vôi kỳ vĩ của Vịnh Hạ Long.

Chính sự đa dạng ấy khiến Việt Nam trở thành điểm đến được nhiều tạp chí du lịch quốc tế đánh giá cao trong những năm gần đây. Với Paris Match, có ba hành trình đủ để khiến bất cứ ai cũng "phải lòng" Việt Nam.

Đà Nẵng-Hội An: Nơi quá khứ gặp gỡ hiện tại

Đà Nẵng từng được biết đến như một địa danh gắn với các cuộc kháng chiến của Việt Nam. Giờ đây, thành phố bên sông Hàn đã chuyển mình thành một trong những trung tâm du lịch năng động nhất cả nước.

Dọc bãi biển Mỹ Khê và bán đảo Sơn Trà, những khu nghỉ dưỡng cao cấp nối tiếp nhau giữa nền trời xanh và đại dương. Nếu trước đây Sơn Trà từng giữ vai trò chiến lược về quân sự thì ngày nay, nơi đây lại là khu bảo tồn thiên nhiên quý giá, đồng thời là điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng với những resort hòa mình vào rừng nguyên sinh và biển cả.

Bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng) trong ánh bình minh. (Nguồn: Vietnam+)

Không xa Đà Nẵng là phố cổ Hội An - Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO ghi danh. Những ngôi nhà cổ màu vàng, Chùa Cầu, các hội quán người Hoa cùng hàng nghìn chiếc đèn lồng tạo nên khung cảnh khiến nhiều du khách có cảm giác như đang bước vào một bộ phim cổ trang.

Buổi tối, khi đèn lồng đồng loạt thắp sáng và những chiếc hoa đăng lững lờ trôi trên sông Hoài, Hội An khoác lên mình vẻ đẹp vừa lãng mạn vừa hoài cổ. Dù luôn đông khách, nơi đây vẫn giữ được sức hấp dẫn đặc biệt nhờ sự giao thoa giữa lịch sử, văn hóa và nhịp sống bình yên.

Theo Paris Match, điều đáng nhớ nhất ở Hội An không chỉ là kiến trúc mà còn là con người. Bảo tàng Precious Heritage của nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn được xem là điểm dừng chân đặc biệt, nơi kể câu chuyện về 54 dân tộc Việt Nam thông qua những bức chân dung đầy cảm xúc.

Vịnh Hạ Long: Kỳ quan khiến cả thế giới ngỡ ngàng

Nếu Hội An mang vẻ đẹp của thời gian thì Vịnh Hạ Long lại chinh phục du khách bằng quy mô thiên nhiên hiếm có.

Hàng nghìn đảo đá vôi nhô lên giữa làn nước xanh ngọc tạo nên một trong những cảnh quan nổi tiếng nhất châu Á. Bình minh phủ sương hay hoàng hôn trên vịnh đều mang đến cảm giác như đang đứng giữa một bức tranh thủy mặc.

Tuy nhiên, tạp chí Pháp cũng thẳng thắn chỉ ra mặt trái của sự nổi tiếng. Lượng tàu du lịch lớn khiến nhiều thời điểm Vịnh Hạ Long trở nên đông đúc, làm giảm phần nào trải nghiệm của du khách. Đây cũng là thách thức mà ngành du lịch Việt Nam đang nỗ lực giải quyết thông qua các biện pháp quản lý tàu, phân luồng tham quan và hướng tới phát triển du lịch bền vững.

Dẫu vậy, với nhiều người, chỉ cần một đêm nghỉ trên du thuyền giữa vùng di sản, ngắm bình minh trên mặt nước tĩnh lặng hay chèo kayak len qua các đảo đá cũng đủ để hiểu vì sao Hạ Long luôn nằm trong danh sách những điểm đến không thể bỏ lỡ của thế giới.

Yên Tử-Ninh Bình: Hành trình tìm về chiều sâu văn hóa và thiên nhiên

Khác với không khí sôi động của Đà Nẵng hay vẻ nhộn nhịp ở Hạ Long, Yên Tử mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác.

Được xem là cái nôi của Thiền phái Trúc Lâm, Yên Tử là điểm hành hương nổi tiếng của Việt Nam. Những con đường lát đá dẫn lên đỉnh núi, các ngôi chùa cổ ẩn mình trong rừng và bầu không khí tĩnh lặng khiến nơi đây trở thành điểm đến dành cho những ai muốn tìm sự bình yên giữa thiên nhiên.

Không xa Yên Tử là Ninh Bình - vùng đất được mệnh danh là "Hạ Long trên cạn." Những dãy núi đá vôi dựng đứng, cánh đồng lúa trải dài và dòng sông uốn lượn qua các hang động tạo nên khung cảnh đặc trưng hiếm nơi nào có được.

Tại Quần thể Danh thắng Tràng An, Những rặng núi đá vôi hùng vỹ, trùng trùng điệp điệp, ôm trọn các thung sâu ngập nước. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Chuyến ngồi thuyền khám phá Quần thể Danh thắng Tràng An đưa du khách đi xuyên qua các hang động ngập nước, giữa những vách núi đá hàng triệu năm tuổi. Không gian yên tĩnh, tiếng mái chèo khua nhẹ cùng màu xanh của núi rừng khiến nhiều người xem đây là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất khi đến miền Bắc Việt Nam.

Điều khiến Việt Nam khác biệt không chỉ nằm ở cảnh quan thiên nhiên hay những khu nghỉ dưỡng sang trọng. Đó còn là khả năng dung hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa nhịp sống sôi động của các thành phố du lịch với những không gian văn hóa vẫn được gìn giữ qua nhiều thế kỷ.

Từ biển xanh miền Trung, phố cổ Hội An, kỳ quan Vịnh Hạ Long đến núi thiêng Yên Tử hay non nước Tràng An, mỗi vùng đất đều mang đến một lát cắt khác nhau về Việt Nam. Có lẽ cũng vì vậy mà với Paris Match, chỉ cần đi qua ba hành trình ấy, du khách đã có đủ lý do để phải lòng dải đất hình chữ S./.

Đến Đà Nẵng trải nghiệm chèo SUP ngắm bình minh trên biển Mân Thái Khu vực Mân Thái sở hữu bãi biển rộng, nước khá êm vào buổi sáng sớm, là điều kiện thuận lợi để phát triển các hoạt động thể thao dưới nước như chèo SUP và lặn ngắm san hô.