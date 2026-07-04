Khám phá kỳ quan sa mạc và dấu ấn Con đường Tơ lụa ở Trung Quốc

Không chỉ nổi tiếng với quần thể hang Mạc Cao, thành phố Đôn Hoàng thuộc tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, còn thu hút đông đảo du khách nhờ những thắng cảnh độc đáo mang đậm dấu ấn Con đường Tơ lụa, trong đó nổi bật là khu danh thắng Minh Sa Sơn-Nguyệt Nha Tuyền và di tích Ngọc Môn Quan.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, cách trung tâm Đôn Hoàng khoảng 5km về phía Nam, khu danh thắng Minh Sa Sơn-Nguyệt Nha Tuyền được xếp hạng khu du lịch cấp quốc gia 5A của Trung Quốc. Nơi đây nổi tiếng với hiện tượng “sa tuyền cộng sinh” - cát và nước cùng tồn tại giữa sa mạc suốt hàng nghìn năm.

Minh Sa Sơn kéo dài hơn 40km theo hướng Đông-Tây, rộng khoảng 20km theo hướng Bắc-Nam, với đỉnh cao nhất đạt 1.715m.

Những đồi cát được hình thành từ nhiều lớp cát có màu sắc khác nhau như đỏ, vàng, trắng, đen và xanh nhạt, tạo nên khung cảnh kỳ vĩ giữa vùng sa mạc.

Điểm đặc biệt khiến nhiều du khách thích thú là hiện tượng cát phát ra âm thanh khi gió thổi hoặc khi du khách trượt cát từ trên cao xuống. Âm thanh vang vọng như tiếng trống hoặc tiếng nhạc giữa không gian sa mạc đã tạo nên tên gọi “Minh Sa Sơn,” nghĩa là núi cát biết ngân vang.

Nằm giữa vòng tay của những đồi cát là Nguyệt Nha Tuyền - hồ nước nhỏ có hình dáng giống vầng trăng khuyết. Hồ dài gần 100m, rộng khoảng 25m, nước trong xanh quanh năm và được mệnh danh là “đệ nhất tuyền giữa sa mạc.”

Điều khiến du khách đặc biệt ấn tượng là dù bị bao quanh bởi những cồn cát cao, hồ nước vẫn tồn tại suốt hàng nghìn năm mà không bị cát lấp hay khô cạn.

Hiện tượng “cát không lấp hồ, nước không đục” được xem là một trong những kỳ quan tự nhiên nổi tiếng nhất của vùng Tây Bắc Trung Quốc.

Nhiều du khách lựa chọn leo lên đỉnh cồn cát để ngắm bình minh hoặc hoàng hôn trên sa mạc, trải nghiệm trượt cát. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Nhiều du khách lựa chọn leo lên đỉnh cồn cát để ngắm bình minh hoặc hoàng hôn trên sa mạc, trải nghiệm trượt cát, cưỡi lạc đà, đi xe địa hình hoặc thưởng thức các chương trình biểu diễn văn hóa đặc sắc về Con đường Tơ lụa vào buổi tối.

Không gian văn hóa tại Nguyệt Nha Tuyền còn được thể hiện qua những truyền thuyết địa phương về “3 báu vật” gồm cá lưng sắt trong hồ, cây thất tinh thảo và cát ngũ sắc của Minh Sa Sơn.

Người dân địa phương tin rằng các sản vật này mang ý nghĩa may mắn và sức khỏe. Nhờ các dự án bảo vệ sinh thái và bổ sung nguồn nước trong nhiều năm qua, mực nước tại Nguyệt Nha Tuyền đã được phục hồi đáng kể, diện tích mặt nước tiếp tục mở rộng, góp phần duy trì cảnh quan độc đáo của thắng cảnh nổi tiếng này.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, anh Dương Văn Huy, du khách Việt Nam, cho biết lần đầu đến Khu danh thắng Minh Sa Sơn-Nguyệt Nha Tuyền, anh đặc biệt ấn tượng với cảnh quan thiên nhiên đẹp, môi trường sạch sẽ và công tác bảo tồn tại đây.

Theo anh Huy, mặc dù nằm giữa vùng sa mạc khô cằn, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh phủ xanh sa mạc, trồng nhiều cây xanh nhằm bảo vệ môi trường và gìn giữ cảnh quan tự nhiên. Đây là mô hình phát triển du lịch bền vững, hài hòa giữa khai thác và bảo tồn.

Trong khi đó, ông Lâm Gia Hào, du khách đến từ Malaysia, nói rằng ông rất vui khi lần đầu được tham quan Khu danh thắng Minh Sa Sơn-Nguyệt Nha Tuyền, địa điểm vốn đã nhiều lần xuất hiện trong các bộ phim và chương trình truyền hình.

Cây cối vẫn mọc tươi tốt giữa sa mạc mênh mông nhờ có nguồn nước Nguyệt Sa Tuyền. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Theo ông Lâm Gia Hào, khung cảnh những đồi cát trải dài hùng vĩ cùng hồ nước xanh biếc giữa sa mạc mang lại trải nghiệm hết sức ấn tượng. Ông cũng đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền thành phố Đôn Hoàng trong công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn cảnh quan và phát triển du lịch bền vững, qua đó tạo điều kiện để du khách có những trải nghiệm an toàn, trọn vẹn.

Ông bày tỏ hy vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều du khách quốc tế đến tham quan và khám phá điểm đến độc đáo này.

Cách Đôn Hoàng khoảng 90km về phía Tây Bắc, Ngọc Môn Quan tiếp tục là điểm đến được nhiều du khách yêu thích khi tìm hiểu lịch sử Con đường Tơ lụa. Được xây dựng dưới thời Hán Vũ Đế cách đây hơn 2.000 năm, Ngọc Môn Quan từng là cửa ải quân sự quan trọng ở cực Tây hành lang Hà Tây, đồng thời là cửa ngõ chiến lược nối Trung Nguyên với Tây Vực.

Giữa khung cảnh hoang mạc rộng lớn, tàn tích thành nhỏ Phương Bàn, các đoạn Trường Thành thời Hán, hệ thống đài phong hỏa và kho lương cổ tạo nên không gian lịch sử đặc biệt, giúp du khách hình dung về tuyến giao thông và phòng thủ trên Con đường Tơ lụa cổ đại. Nơi đây từng chứng kiến bước chân của nhiều nhân vật lịch sử nổi tiếng như Trương Khiên, Ban Siêu hay các đoàn sứ giả và thương nhân đi lại giữa Trung Quốc với Trung Á. Những câu chuyện lịch sử cùng các câu thơ nổi tiếng về vùng biên cương càng làm tăng sức hấp dẫn văn hóa của di tích.

Ngày nay, nhiều du khách lựa chọn kết hợp tham quan hang Mạc Cao, Minh Sa Sơn-Nguyệt Nha Tuyền và Ngọc Môn Quan trong cùng hành trình để cảm nhận đầy đủ vẻ đẹp của Đôn Hoàng - nơi giao thoa giữa sa mạc, lịch sử và văn minh Con đường Tơ lụa.

Sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, các di sản văn hóa lâu đời và những dấu tích lịch sử còn lưu giữ nguyên vẹn đã giúp Đôn Hoàng trở thành một trong những điểm đến văn hóa-du lịch tiêu biểu của khu vực Tây Bắc Trung Quốc, thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước./.

Minh Sa Sơn-Nguyệt Nha Tuyền, nơi “sa tuyền cộng sinh” nghìn năm tại Trung Quốc Khu danh thắng Minh Sa Sơn-Nguyệt Nha Tuyền của Trung Quốc được xếp hạng khu du lịch cấp quốc gia 5A của nước này nổi tiếng với hiện tượng cát và nước cùng tồn tại hàng nghìn năm.