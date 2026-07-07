Xu hướng du lịch năm 2026 thay đổi vì… biến đổi khí hậu

Khủng hoảng khí hậu không chỉ ảnh hưởng đến nhiệt độ hay thiên tai mà còn đang làm thay đổi rõ rệt cách mọi người trên khắp thế giới đi du lịch.

Thay vì lựa chọn điểm đến dựa trên cảnh đẹp hoặc sự nổi tiếng, nhiều du khách giờ đây coi trọng thời tiết, sự an toàn và tác động đến môi trường hơn, khiến xu hướng du lịch năm 2026 thay đổi đáng kể.

Khảo sát thường niên về tính bền vững của Booking.com, thu thập dữ liệu từ hơn 32.500 du khách ở nhiều quốc gia, cho thấy 74% cho biết thời tiết khắc nghiệt đã trở thành yếu tố quan trọng trong kế hoạch du lịch, trong khi cứ 4 người thì có 1 người, tương đương 25%, bắt đầu tìm kiếm những điểm đến mát mẻ hơn để tránh các đợt nắng nóng đang gia tăng ở nhiều vùng trên thế giới.

Xu hướng tránh các điểm du lịch đông đúc đang ngày càng phổ biến, với 43% số người được hỏi lựa chọn đi du lịch ngoài mùa cao điểm hoặc chuyển sang các thành phố nhỏ hơn thay vì những điểm đến nổi tiếng, để giảm tắc nghẽn và giúp phân bổ thu nhập cho các khu vực mới.

Báo cáo cũng phản ánh sự khác biệt về hành vi giữa các nhóm tuổi. Mặc dù thế hệ Z và Millennials là những nhóm thể hiện ý định mạnh mẽ nhất về du lịch bền vững, với 71-75% muốn lựa chọn các chuyến đi thân thiện với môi trường và quan tâm đến những hoạt động liên quan đến cộng đồng địa phương hoặc bảo tồn thiên nhiên, nhưng hành vi thực tế cho thấy thế hệ Baby Boomers có những hành động thiết thực hơn.

Điều này bao gồm việc mang theo túi tái sử dụng để giảm thiểu rác thải, tiết kiệm năng lượng tại nơi lưu trú, mua sản phẩm từ các doanh nghiệp địa phương và đi du lịch ngoài mùa cao điểm, với tỷ lệ lên tới 63%, so với 36% ở thế hệ Z.

Trong số những hành vi du lịch thân thiện với môi trường phổ biến nhất năm nay là mang theo cốc tái sử dụng hoặc tránh sử dụng nhựa dùng một lần, tránh các hoạt động ảnh hưởng đến động vật hoang dã, tắt đèn và những thiết bị điện khi rời khỏi phòng, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, xe đạp hoặc xe điện, và trực tiếp hỗ trợ các cửa hàng và doanh nghiệp địa phương.

Mặc dù sự quan tâm đến du lịch bền vững đã tăng lên, nhiều người tiêu dùng vẫn gặp phải những hạn chế trong việc ra quyết định. Khảo sát cũng cho thấy 42% người được hỏi cho rằng các lựa chọn du lịch thân thiện với môi trường vẫn khó tìm và đòi hỏi nhiều thời gian lập kế hoạch, trong khi 38% nói rằng chúng tốn kém hơn các lựa chọn thông thường, và 37% vẫn không chắc chắn liệu các doanh nghiệp tự xưng là thân thiện với môi trường có thực sự hoạt động bền vững hay chỉ đang thực hiện chiêu trò "tẩy xanh" để xây dựng hình ảnh tiếp thị.

Mặt khác, các nhà điều hành và cộng đồng địa phương thừa nhận rằng du lịch giúp tạo ra thu nhập và kích thích nền kinh tế địa phương, với 60% xem đó là lợi ích cho cộng đồng.

Tuy nhiên, sự tăng trưởng du lịch cũng mang lại các vấn đề về giao thông, tình trạng quá tải và lượng rác thải ngày càng tăng, đây vẫn là những thách thức lớn mà nhiều khu vực cần phải giải quyết khẩn cấp.

Trong bối cảnh tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu, tính bền vững do đó không còn chỉ là một ý tưởng về môi trường mà đang trở thành một yếu tố quan trọng trong sự lựa chọn điểm đến của du khách hiện đại./.

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