Kinh tế đêm mở ra dư địa tăng trưởng mới cho du lịch Quảng Ninh

Không chỉ là khoảng thời gian kéo dài các hoạt động dịch vụ, kinh tế đêm đang trở thành một trong những hướng đi quan trọng để Quảng Ninh nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến, gia tăng giá trị du lịch và tạo thêm động lực phát triển kinh tế.

Sau hơn hai năm triển khai Đề án thí điểm phát triển kinh tế ban đêm giai đoạn 2023-2025, nhiều sản phẩm, không gian trải nghiệm mới đã hình thành, từng bước tạo nên diện mạo sôi động cho du lịch Quảng Ninh khi thành phố lên đèn.

Tạo thêm trải nghiệm, giữ chân du khách

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, tháng 9/2023, Quảng Ninh phê duyệt Đề án thí điểm phát triển kinh tế ban đêm tại 6 địa phương gồm Hạ Long, Móng Cái, Cẩm Phả, Đông Triều, Vân Đồn và Cô Tô. Mục tiêu không chỉ là kéo dài thời gian hoạt động của các dịch vụ mà hướng đến xây dựng một hệ sinh thái kinh tế vận hành sau khi mặt trời lặn, kết nối du lịch, thương mại, văn hóa, giải trí và dịch vụ thành chuỗi giá trị hoàn chỉnh.

Sau hơn hai năm triển khai, nhiều mô hình đã được đưa vào hoạt động như phố đi bộ, chợ đêm, không gian ẩm thực, phố du thuyền, các chương trình nghệ thuật, sản phẩm nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe hay các show diễn thực cảnh. Những sản phẩm này đang góp phần thay đổi cách tiếp cận trong phát triển du lịch, từ mục tiêu tăng lượng khách sang nâng cao chất lượng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu.

Hiệu quả bước đầu được thể hiện khá rõ qua các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn. Riêng năm 2025, Quảng Ninh tổ chức 19 chương trình nghệ thuật, thu hút hơn 800.000 lượt khán giả. Bước sang năm 2026, hàng loạt sự kiện như Countdown Quảng Ninh, chương trình "Thanh âm kỷ nguyên mới" hay concert khai mạc Carnaval Hạ Long tiếp tục tạo sức hút lớn, góp phần kích cầu du lịch.

Quảng Ninh đã không ngừng mở rộng hệ sinh thái sản phẩm du lịch nhằm kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách. Nếu trước đây các hoạt động tham quan chủ yếu kết thúc vào cuối buổi chiều thì nay nhiều không gian văn hóa, giải trí, mua sắm và nghệ thuật đã hoạt động xuyên tối, mang đến thêm nhiều lựa chọn cho du khách.

Một trong những sản phẩm tạo dấu ấn là tour tham quan Bảo tàng Quảng Ninh vào ban đêm. Không gian trưng bày được kết hợp với ánh sáng nghệ thuật, công nghệ trình chiếu và các hoạt động tương tác giúp những giá trị lịch sử, văn hóa của vùng mỏ trở nên sinh động hơn, mang lại trải nghiệm mới lạ cho người xem.

Tại Hạ Long, VUI-Fest đã nhanh chóng trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách với chuỗi hoạt động kéo dài từ chiều đến đêm như ẩm thực, mua sắm, biểu diễn nghệ thuật đường phố, trình diễn công nghệ ánh sáng và các hoạt động giải trí ngoài trời.

Cùng với đó, các màn bắn pháo hoa nghệ thuật định kỳ bên bờ Vịnh Hạ Long và chương trình nhạc nước Halo Bay Show tại khu đô thị Halong Marina tiếp tục bổ sung những sản phẩm giải trí chất lượng, góp phần làm phong phú đời sống du lịch về đêm.

Sự kết hợp giữa văn hóa, nghệ thuật, công nghệ và dịch vụ đang giúp Quảng Ninh từng bước hình thành chuỗi trải nghiệm liên hoàn, tạo sức hút với cả khách trong nước và quốc tế.

Nhờ sự đa dạng của sản phẩm du lịch, 6 tháng đầu năm 2026, Quảng Ninh đón trên 12,4 triệu lượt khách, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khách quốc tế đạt hơn 2,6 triệu lượt. Tổng doanh thu du lịch ước đạt gần 35.200 tỷ đồng, tăng 21%.

Show biểu diễn âm nhạc trên các tàu du lịch về đêm hấp dẫn du khách ở Quảng Ninh. (Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh)

Vẫn còn nhiều dư địa để bứt phá

Dù đạt được những kết quả tích cực, kinh tế đêm của Quảng Ninh vẫn còn không ít hạn chế. Hiện nay, nhiều khu chợ đêm, phố đi bộ hay dịch vụ ăn uống vẫn nằm xen kẽ trong khu dân cư, dẫn đến những bất cập về tiếng ồn, vệ sinh môi trường, giao thông và an ninh trật tự. Trong khi đó, hệ thống sản phẩm ban đêm vẫn chưa thực sự phong phú, nhiều hoạt động còn trùng lặp, chủ yếu tập trung vào ẩm thực và mua sắm, chưa khai thác sâu các giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất di sản.

Hạ tầng phục vụ kinh tế đêm cũng cần tiếp tục được đầu tư đồng bộ hơn, từ hệ thống chiếu sáng, giao thông công cộng, bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng đến biển chỉ dẫn và các điểm dừng chân. Đây là những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng trải nghiệm của du khách.

Bên cạnh đó, cơ chế quản lý đối với hoạt động kinh tế đêm vẫn cần được hoàn thiện theo hướng linh hoạt hơn. Một số quy định về thời gian kinh doanh, điều kiện hoạt động hay quản lý dịch vụ vẫn được xây dựng theo mô hình ban ngày, khiến doanh nghiệp còn gặp khó khi đầu tư các sản phẩm quy mô lớn hoạt động sau nửa đêm.

Nguồn nhân lực cũng là vấn đề cần quan tâm. Hoạt động kinh tế đêm phục vụ lượng lớn khách quốc tế nên đòi hỏi đội ngũ lao động có kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ và tác phong chuyên nghiệp. Đây vẫn là khoảng trống cần được bổ sung trong thời gian tới.

Hướng tới những sản phẩm mang tính biểu tượng

Nhằm tạo bước phát triển mới, tháng 5/2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt đề cương Đề án phát triển kinh tế di sản, sản phẩm du lịch đêm và công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo định hướng này, Quảng Ninh sẽ xây dựng các tổ hợp kinh tế đêm độc lập, kết nối giao thông thuận lợi nhưng tách biệt khu dân cư nhằm giảm áp lực về tiếng ồn và môi trường. Các khu vực sẽ được quy hoạch theo từng chức năng như mua sắm, ẩm thực, biểu diễn nghệ thuật, vui chơi giải trí và dịch vụ cao cấp.

Tỉnh cũng hướng tới phát triển những sản phẩm có sức cạnh tranh cao như các show diễn thực cảnh quy mô lớn trên mặt nước, lễ hội ánh sáng ứng dụng công nghệ số, bảo tàng mở cửa ban đêm, phố nghệ thuật, tổ hợp giải trí hoạt động 24 giờ và các sản phẩm khai thác chiều sâu văn hóa di sản.

Song song với đó là đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn bộ chuỗi dịch vụ thông qua thanh toán không tiền mặt, bản đồ số, vé điện tử và các nền tảng đặt dịch vụ trực tuyến. Cộng đồng dân cư cũng sẽ được khuyến khích tham gia phát triển các tuyến phố ẩm thực, sản phẩm OCOP, làng nghề và không gian văn hóa địa phương để tạo nên những trải nghiệm mang đậm bản sắc Quảng Ninh.

Với lợi thế về tài nguyên du lịch, hạ tầng đồng bộ và hệ thống dịch vụ ngày càng hoàn thiện, Quảng Ninh đang có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế đêm trở thành một động lực tăng trưởng mới. Khi các sản phẩm được đầu tư bài bản, kết nối thành chuỗi trải nghiệm hấp dẫn, ban đêm sẽ không chỉ là khoảng thời gian tiếp nối của du lịch mà còn trở thành không gian tạo ra giá trị kinh tế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế của Quảng Ninh trên bản đồ du lịch quốc tế./.

Quảng Ninh: Khai trương sản phẩm du lịch trải nghiệm thuyền ba vách Hạ Long Thuyền ba vách được thiết kế linh hoạt với cấu trúc gồm 3 tấm ván ghép (1 đáy, 2 mạn) cùng 2 cột buồm hình cánh dơi đặc trưng, cho phép phương tiện vận hành hiệu quả ngay cả khi đi ngược gió.