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Từ quốc gia thu nhập trung bình cao đến khát vọng phát triển

Việc Ngân hàng Thế giới chính thức xếp Việt Nam vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao không chỉ là một dấu mốc về kinh tế, mà còn là sự ghi nhận đối với hành trình 40 năm đổi mới.

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Cột mốc này cũng đặt ra yêu cầu về một bước chuyển mạnh mẽ hơn, từ tăng trưởng dựa vào quy mô sang phát triển dựa trên năng suất, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ngân hàng Thế giới #thu nhập trung bình cao #40 năm đổi mới