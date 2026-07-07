Nhận định Argentina vs Ai Cập: Messi tiếp đà kỷ lục hay Salah tạo địa chấn?

Cuộc chạm trán tại vòng 1/8 World Cup 2026 giữa Argentina và Ai Cập mang đến kịch bản đầy toan tính khi nhà đương kim vô địch đối đầu lối chơi phòng ngự lỳ lợm của đại diện Bắc Phi.

Vòng chung kết World Cup 2026 tiếp tục guồng quay nghẹt thở với các trận chiến sinh tử tại vòng đấu loại trực tiếp (vòng 1/8). Trận thắng nhọc nhằn 3-2 sau 120 phút trước hiện tượng Cape Verde ở vòng 32 đội chính là lời nhắc nhở đắt giá dành cho nhà đương kim vô địch Argentina. Tại sân chơi World Cup, không có chỗ cho sự chủ quan và chẳng có đối thủ nào là dễ dàng. Dẫu vậy, chính màn thoát hiểm đầy cảm xúc ấy có thể trở thành liều thuốc kích thích, buộc thầy trò huấn luyện viên Lionel Scaloni phải bước vào cuộc đối đầu với Ai Cập bằng một tâm thế tập trung, quyết liệt và tỉnh táo hơn rất nhiều để tránh đi vào vết xe đổ.

Dự đoán tỷ số chung cuộc sẽ là một chiến thắng 3-1 dành cho Argentina trước đội tuyển Ai Cập./.