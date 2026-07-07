Bỉ thắng đậm Mỹ 4-1: Câu trả lời cho cuộc điện thoại tới FIFA

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, rạng sáng 7/7 (theo giờ của Bỉ), đội tuyển Bỉ đã giành chiến thắng thuyết phục 4-1 trước chủ nhà Mỹ trên sân Lumen Field ở Seattle, qua đó lần thứ 4 trong lịch sử góp mặt ở tứ kết World Cup. Đây được không ít người xem như là câu trả lời trên sân cỏ cho một trong những tranh cãi lớn nhất của World Cup 2026.

Hiếm có trận đấu nào ở World Cup bị bao phủ bởi bầu không khí tranh cãi dày đặc đến vậy trước giờ bóng lăn. Tâm điểm là Folarin Balogun, tiền đạo chủ lực của tuyển Mỹ nhận thẻ đỏ trực tiếp ở trận gặp Bosnia-Herzegovina, đồng nghĩa với án treo giò tự động theo quy định của FIFA.

Thế nhưng, cũng chính FIFA đã bất ngờ đình chỉ án phạt chỉ 36 giờ trước trận gặp Bỉ, cho phép Balogun ra sân sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai xác nhận "đã nói chuyện với Gianni," tức Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, về việc xem xét lại chiếc thẻ đỏ.

Quyết định này gây làn sóng chỉ trích mạnh mẽ. HLV Rudi Garcia mỉa mai trong họp báo khi phát biểu: "Hôm nay là ngày Cá tháng Tư ở FIFA à?"

Cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter cũng lên tiếng cho rằng thẻ đỏ chỉ có thể bị hủy bằng luật lệ, bằng chứng và các cơ quan độc lập, chứ không phải bằng những cuộc điện thoại. Ngay cả Vua Philippe của Bỉ cũng nhắn gửi ban huấn luyện và các cầu thủ trước trận: "Mong tinh thần fair-play thắng thế."

Sau chiến thắng tưng bừng 4-1, truyền thông Bỉ đồng loạt ca ngợi đội nhà. RTBF gọi đây là "màn trình diễn thực thụ," La Libre nhìn thấy "bộ mặt đẹp nhất của Quỷ đỏ tại World Cup này - điều mà ông Donald Trump không thể can thiệp." Trang Walfoot chốt lại "lần này, không ai làm gì được nữa, kể cả Donald Trump hay Gianni Infantino."

Thất bại của Mỹ khép lại một dấu ấn buồn cho chủ nhà ở kỳ World Cup ba nước đồng đăng cai. Cả Mỹ, Canada và Mexico đều bị loại ở vòng 1/8.

Với nước Mỹ, như nhật báo DH Les Sports+ bình luận, "vụ Balogun" rốt cuộc làm ảnh hưởng kỳ World Cup của chính họ. Chiến thắng trên sân cỏ nếu có cũng đã bị phủ bóng nghi ngờ, còn thất bại thì trở thành sự trừng phạt kép./.

Bỉ loại chủ nhà Mỹ khỏi World Cup 2026 bằng chiến thắng 'hủy diệt' Sau Canada và Mexico, đồng chủ nhà Mỹ cũng đã bị loại khỏi World Cup 2026 sau khi nhận thảm bại 1-4 trước đội tuyển Bỉ ở vòng 1/8.