Xem trực tiếp trận Argentina-Ai Cập tại World Cup 2026 trên kênh nào?

Vào lúc 23g đêm 7/7 (theo giờ Việt Nam), Argentina sẽ có màn chạm trán Ai Cập trên sân Atlanta để tranh tấm vé thứ 7 góp mặt ở vòng tứ kết World Cup 2026.

Đây là màn so tài đáng chú ý khi Argentina hướng tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch, trong khi Ai Cập muốn viết tiếp lịch sử.

Argentina vào vòng 1/8 sau chiến thắng đầy khó khăn 3-2 trước Cabo Verde, nhưng những gì họ thể hiện cho thấy bản lĩnh ở những thời điểm quyết định.

Kết quả này giúp "La Albiceleste" vững vàng trên hành trình để trở thành đội tuyển đầu tiên kể từ Brazil năm 1962 bảo vệ thành công chức vô địch World Cup.

Còn với Ai Cập, họ đang có kỳ World Cup thành công nhất trong lịch sử khi đánh bại Australia trên chấm luân lưu để lần đầu tiên giành chiến thắng ở một trận đấu thuộc vòng knock-out World Cup.

Kết quả giúp Ai Cập tự tin có thể tạo nên bất ngờ trước Argentina, bất chấp lịch sử đối đầu đang không đứng về phía họ.

Cuộc chạm trán này cũng sẽ là dịp để hai ngôi sao sáng nhất của hai đội là Lionel Messi và Mohamed Salah lần đầu tiên đối đầu nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Tại World Cup 2026 Messi đang có phong độ chói sáng với 7 pha lập công, trong khi Salah mới ghi 1 bàn nhưng là cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội nhất World Cup 2026 với 16 lần.

Trận đấu giữa Argentina và Ai Cập sẽ được trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV6, VTV9 và VTVgo./.

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