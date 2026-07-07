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6 tháng năm 2026, GRDP thành phố Hải Phòng ước tăng 11,33%, đứng thứ 3 cả nước

Bất chấp những thách thức toàn cầu, kinh tế-xã hội thành phố Hải Phòng trong 6 tháng năm 2026 vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ với GRDP ước tăng 11,33% so với cùng kỳ năm trước.

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6 tháng năm 2026, vượt qua những khó khăn và thách thức từ bối cảnh kinh tế thế giới, kinh tế-xã hội thành phố Hải Phòng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực.

Theo số liệu công bố, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) 6 tháng đầu năm 2026 theo giá so sánh 2020 ước tăng trưởng 11,33% so với cùng kỳ năm trước.

Với kết quả này, Hải Phòng xuất sắc đứng thứ nhất trong 7 thành phố trực thuộc Trung ương, đứng thứ 2 vùng Đồng bằng sông Hồng và xếp thứ 3 cả nước, ghi nhận mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm cao nhất trong vòng 5 năm gần đây./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tăng trưởng kinh tế Hải Phòng #Phát triển đô thị Hải Phòng #Kết quả GRDP 6 tháng 2026 #Thách thức toàn cầu và phục hồi kinh tế #Vị trí thứ hạng kinh tế quốc gia
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