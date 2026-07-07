Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam được trao tặng Huy chương “Anh hùng Venezuela”

Huy chương “Anh hùng Venezuela” là phần thưởng cao quý của Chính phủ Venezuela nhằm tôn vinh lòng dũng cảm, tinh thần hiến dâng và chủ nghĩa anh hùng của lực lượng cứu nạn, cứu hộ Việt Nam.

Sáng 6/7/2026 theo giờ địa phương, thừa ủy quyền của Chính phủ Venezuela, Trung tá Raúl Serrano Chacón thuộc Bộ Tư lệnh Vệ binh Tổng thống - Điều phối viên Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam - đã chủ trì Lễ trao Huy chương “Anh hùng Venezuela” hạng Nhất tặng Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam và hạng Nhì tặng các thành viên trong đoàn.

Huy chương “Anh hùng Venezuela” là phần thưởng cao quý của Chính phủ Venezuela nhằm ghi nhận và tôn vinh lòng dũng cảm, tinh thần hiến dâng và chủ nghĩa anh hùng của lực lượng cứu nạn, cứu hộ Việt Nam - những người đã bất chấp hiểm nguy, vượt qua mọi khó khăn để hỗ trợ và viện trợ nhân đạo cho nhân dân Venezuela tại khu vực chịu ảnh hưởng của thảm họa động đất.