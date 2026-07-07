Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Iran tái khẳng định điều kiện đàm phán về thỏa thuận cuối cùng với Mỹ

WHO cho rằng Châu Âu chưa chuẩn bị đầy đủ để đối phó với nắng nóng cực đoan

Quan hệ Israel-Jordan căng thẳng vì nguồn nước chiến lược

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Minh Hiếu