Hàng triệu người dân Iran tiễn biệt Đại giáo chủ Ali Khamenei tại Qom

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi dẫn tin từ hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran cho biết ngày 7/7, hàng triệu người dân nước này đã tham gia lễ đưa tang Đại giáo chủ Ali Khamenei tại thành phố linh thiêng Qom, trong chặng tiếp theo của tuần lễ tiễn biệt nhà lãnh đạo tối cao của Iran.

Đoàn lễ tang bắt đầu từ thánh đường Jamkaran và di chuyển dọc đại lộ Prophet Muhammad dài khoảng 7km tới đền thờ Hazrat Fatima Masumeh.

Từ sáng sớm, khu vực đền thờ cùng các tuyến đường dẫn vào trung tâm Qom đã chật kín người dân từ nhiều địa phương trên khắp Iran đổ về để tiễn biệt ông Khamenei và các thành viên trong gia đình.

IRNA cho biết trong không khí tang thương, dòng người dọc tuyến đường liên tục hô vang các khẩu hiệu tôn giáo và cách mạng, trong khi các giáo sĩ đọc ai điếu tưởng niệm.

Trước đó, linh cữu ông Khamenei đã được đưa qua thủ đô Tehran trong ngày 6/7 trước khi tiếp tục hành trình tới Qom, rồi sang các thành phố linh thiêng Najaf và Karbala của Iraq, trước khi trở lại Iran để an táng tại đền thờ Imam Reza ở thành phố Mashhad, Đông Bắc nước này.

Liên quan công tác tổ chức lễ tang tại Iraq, Thủ tướng Ali al-Zaidi sẽ tham dự lễ đón chính thức linh cữu Đại giáo chủ Khamenei tại sân bay quốc tế Najaf trong chiều 7/7.

Lễ đón dự kiến có sự tham gia của nhiều quan chức cấp cao Iraq và Iran, mở đầu cho các hoạt động tại Iraq trong ngày 8/7.

Ban quản lý đền thờ Imam Ali ở Najaf cho biết mọi công tác chuẩn bị cho lễ tang tại Iraq đã hoàn tất với sự phối hợp của các cơ quan chức năng, bao gồm bảo đảm an ninh, hậu cần, dịch vụ công, truyền thông và điều phối đám đông.

Theo kế hoạch, đoàn rước linh cữu sẽ bắt đầu từ Kufa tới Najaf vào sáng 8/7, sau đó tiếp tục tới Karbala trong cùng ngày. Hàng triệu người được dự báo sẽ tham gia các nghi lễ tại hai thành phố linh thiêng này.

Trong khi đó, Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ tỉnh Khuzestan của Iran đã cử 15 đội cứu trợ gồm 55 nhân viên sang Najaf và Karbala (Iraq) để hỗ trợ y tế, cứu hộ và xử lý các tình huống khẩn cấp trong thời gian diễn ra lễ tang.

Tuần tang lễ Đại giáo chủ Ali Khamenei bắt đầu từ ngày 3/7 tại Tehran với sự tham dự của nhiều quan chức cấp cao đến từ hàng chục quốc gia.

Sau các lễ viếng và lễ từ biệt tại Tehran, hành trình đưa tang đang tiếp tục qua các địa điểm linh thiêng của Iran và Iraq trước khi khép lại tại Mashhad vào ngày 9/7./.

Iran tổ chức lễ đưa linh cữu cố Đại Giáo chủ Ali Khamenei Linh cữu ông Khamenei, phủ quốc kỳ Iran, cùng linh cữu các thành viên gia đình thiệt mạng trong cuộc không kích ngày 28/2 được đặt trên xe chuyên dụng di chuyển qua các tuyến phố chính.