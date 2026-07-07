Xung đột tại Trung Đông: Ba tàu chở dầu bị tấn công tại eo biển Hormuz

Quân đội Anh cho biết 3 tàu chở dầu đã bị trúng đạn tại eo biển Hormuz vào ngày 7/7.

Đây là các vụ tấn công mới nhất nhằm vào các tàu di chuyển qua cánh cửa hẹp của Vịnh Persian.

Theo Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải của Vương quốc Anh, một trong những tàu chở dầu đang di chuyển ngoài khơi bờ biển Oman thì bốc cháy.

Đài truyền hình nhà nước Iran dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết con tàu được cho là chở khí đốt tự nhiên từ Qatar bị tấn công sau khi phớt lờ các cảnh báo, nhưng không trực tiếp thừa nhận nước này đã thực hiện vụ tấn công.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar, ông Majed Al-Ansari cho rằng việc nhắm mục tiêu vào tàu chở dầu Al Rekayyat của Qatar ở eo biển Hormuz là “cuộc tấn công không thể chấp nhận được” nhằm vào an ninh hàng hải quốc tế và an ninh năng lượng toàn cầu.

Hai tàu chở dầu khác cũng bị tấn công, trong đó một tàu bị thiết bị bay không người lái bắn trúng. Cả hai tàu đều bị hư hại, nhưng không có người bị thương. Ít nhất một trong hai tàu vẫn tiếp tục hành trình.

Các cuộc tấn công mới này được cho là có thể làm tắc nghẽn hoạt động giao thông trên tuyến đường huyết mạch của thế giới trong bối cảnh các quốc gia đang hy vọng khôi phục hoạt động vận tải bình thường và giảm bớt căng thẳng kinh tế toàn cầu do cuộc xung đột Mỹ-Iran gây ra.

Tuần trước, Iran đã cảnh báo rằng tất cả các tàu chở dầu di chuyển qua eo biển Hormuz phải sử dụng các tuyến đường đã được phê duyệt. Iran cũng tuyên bố sự can thiệp của lực lượng Mỹ vào eo biển này “sẽ bị đáp trả nhanh chóng và quyết đoán.”

Theo công ty dữ liệu Kpler, trong cuối tuần vừa qua, ít nhất 108 tàu đã đi qua eo biển Hormuz bằng nhiều tuyến đường khác nhau.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cho biết các cuộc đàm phán giữa nước này và Mỹ về một thỏa thuận cuối cùng sẽ không bắt đầu nếu các mối đe dọa từ phía Mỹ tiếp tục diễn ra.

Ông đưa ra tuyên bố này một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ hoặc đạt được thỏa thuận với Iran hoặc “hoàn thành nốt công việc,” ý nói đến những lời cảnh báo trước đó của ông về việc nhắm mục tiêu vào các cây cầu và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran./.

Iran đưa ra yêu cầu mới đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz Theo tuyên bố của quân đội Iran, mọi tàu thuyền “không tuân thủ, đi chệch tuyến quy định hoặc không chấp hành quy trình hàng hải của Iran” sẽ bị đáp trả ngay lập tức.

​