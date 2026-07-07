10 tàu chở dầu liên quan Nhật Bản đã rời eo biển Hormuz

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, một đội gồm 10 tàu có liên quan đến Nhật Bản đã rời eo biển Hormuz trong ngày 6/7, trong khi một siêu tàu chở dầu thô của Saudi Arabia cho Hàn Quốc cũng đã đi qua tuyến hàng hải chiến lược này vào cuối tuần qua, sau nhiều tháng bị chậm chuyến do xung đột liên quan Iran.

Tờ The National dẫn dữ liệu vận tải biển của nhà cung cấp dữ liệu và cơ sở hạ tầng tài chính LSEG cho biết, đội tàu liên quan Nhật Bản gồm 6 tàu chở dầu thô cỡ rất lớn (VLCC), vận chuyển khoảng 12 triệu thùng dầu từ Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar, cùng với 2 tàu chở hóa chất, 1 tàu chở ôtô và 1 tàu container.

Các lô dầu trên được bốc xếp từ cuối tháng Hai đến đầu tháng Ba. Phần lớn số tàu này do hãng vận tải biển Nhật Bản Mitsui O.S.K. Lines (MOL) quản lý. Trước đó, MOL cho biết ưu tiên hàng đầu của hãng là bảo đảm an toàn cho thủy thủ đoàn, hàng hóa và tàu thuyền khi đi qua eo biển Hormuz.

Cũng theo dữ liệu của LSEG, tàu VLCC Long Wind do nhà máy lọc dầu S-Oil của Hàn Quốc thuê, chở khoảng 2 triệu thùng dầu thô Saudi Arabia, đã rời eo biển Hormuz hôm 5/7.

Con tàu này được bốc hàng từ đầu tháng Ba và dự kiến cập cảng Onsan của Hàn Quốc vào ngày 26/7./.

Iran đưa ra yêu cầu mới đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz Theo tuyên bố của quân đội Iran, mọi tàu thuyền “không tuân thủ, đi chệch tuyến quy định hoặc không chấp hành quy trình hàng hải của Iran” sẽ bị đáp trả ngay lập tức.