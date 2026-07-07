Lũng Cú từng bước khẳng định vị thế điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt

Từ vùng đất địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, xã Lũng Cú đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn của tỉnh Tuyên Quang.

Không chỉ sở hữu những địa danh mang ý nghĩa đặc biệt về chủ quyền quốc gia, địa phương còn đẩy mạnh phát triển du lịch theo hướng bền vững, lấy chất lượng trải nghiệm làm trọng tâm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống người dân vùng biên giới.

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã Lũng Cú, Lũng Táo và Ma Lé, xã Lũng Cú hiện có diện tích hơn 95 km2 với 37 thôn, trên 15.000 người thuộc 12 dân tộc cùng sinh sống. Đây là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh với gần 31 km đường biên giới và 36 mốc giới quốc gia. Mặc dù điều kiện tự nhiên còn nhiều khó khăn, địa hình núi đá hiểm trở và khí hậu khắc nghiệt, nhưng chính những yếu tố ấy đã tạo nên vẻ đẹp đặc trưng và nguồn tài nguyên du lịch khác biệt của vùng đất này.

Điểm nhấn nổi bật của Lũng Cú là Cột cờ Quốc gia Lũng Cú và điểm Cực Bắc thiêng liêng của Tổ quốc - nơi hầu như bất cứ du khách nào khi đến Tuyên Quang cũng mong muốn một lần đặt chân tới.

Bên cạnh đó, làng văn hóa du lịch Lô Lô Chải với những ngôi nhà trình tường truyền thống, không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào Lô Lô và cảnh quan nguyên sơ đã trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Đặc biệt, việc Lô Lô Chải được UN Tourism vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025” không chỉ khẳng định giá trị của mô hình du lịch cộng đồng mà còn mở ra cơ hội lớn để quảng bá hình ảnh Lũng Cú trên trường quốc tế.

Phát huy những lợi thế sẵn có, giai đoạn 2026-2030, Lũng Cú xác định du lịch, thương mại và dịch vụ sẽ là động lực tăng trưởng quan trọng của địa phương. Mục tiêu không chỉ là thu hút thêm nhiều du khách mà còn nâng cao chất lượng sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của mỗi chuyến đi. Theo kế hoạch, năm 2026 xã phấn đấu đón khoảng 450.000 lượt khách, đến năm 2030 đạt khoảng 550.000 lượt khách, đồng thời nâng tỷ lệ khách lưu trú qua đêm lên khoảng 30-40%.

Một trong những định hướng nổi bật là xây dựng tuyến du lịch mang tên “Hành trình Cực Bắc Tổ quốc," kết nối Cột cờ Quốc gia Lũng Cú với làng Lô Lô Chải, Ma Lé và các thôn biên giới. Tuyến du lịch này không chỉ đưa du khách khám phá cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ mà còn tạo điều kiện để trải nghiệm văn hóa cộng đồng, tìm hiểu lịch sử, truyền thống yêu nước và ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Song song với việc hình thành các tuyến tham quan mới, địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng hệ thống lưu trú, ẩm thực và các hoạt động trải nghiệm văn hóa. Nhiều homestay, bungalow được đầu tư theo hướng chuyên nghiệp nhưng vẫn giữ gìn kiến trúc và bản sắc truyền thống. Các chương trình biểu diễn văn nghệ dân gian, trải nghiệm nghề thủ công, thưởng thức ẩm thực địa phương được tổ chức thường xuyên nhằm mang đến cho du khách những cảm nhận chân thực về đời sống của đồng bào các dân tộc vùng cao.

Danh hiệu “Làng du lịch tốt nhất thế giới” của Lô Lô Chải cũng trở thành nền tảng để địa phương tiếp tục chuẩn hóa chất lượng dịch vụ, từ giá cả, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm đến thái độ phục vụ, hướng tới xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện và chuyên nghiệp. Không gian du lịch được mở rộng đến nhiều thôn, bản như Cẳng Tằng, Thèn Pà và Ma Lé với các mô hình du lịch cộng đồng, trải nghiệm sản xuất nông nghiệp, chợ phiên, ẩm thực vùng cao và các điểm check-in mới, tạo thêm nhiều lựa chọn cho du khách.

Các ngôi nhà trong Làng du lịch cộng đồng Lô Lô Chải. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Cùng với phát triển sản phẩm du lịch, Lũng Cú đặc biệt quan tâm đến chuyển đổi số trong hoạt động du lịch. Các cơ sở lưu trú, hộ kinh doanh và hợp tác xã được khuyến khích áp dụng đặt phòng trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, quảng bá trên các nền tảng số và mạng xã hội. Địa phương cũng từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu số về điểm đến, bản đồ du lịch điện tử và hệ thống mã QR tại các homestay, nhà hàng, điểm tham quan nhằm giúp du khách dễ dàng tra cứu thông tin và nâng cao trải nghiệm trong suốt hành trình.

Hạ tầng phục vụ du lịch cũng đang được đầu tư đồng bộ. Các tuyến giao thông kết nối từ quốc lộ đến Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, điểm Cực Bắc, Lô Lô Chải, Ma Lé và nhiều điểm du lịch mới tiếp tục được nâng cấp. Dự án xây dựng cây xăng kết hợp trạm sạc xe điện, điểm dừng nghỉ và các dịch vụ hỗ trợ phương tiện tại khu vực chợ Lũng Cú được kỳ vọng sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân cũng như du khách trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, địa phương chú trọng phát triển các dịch vụ bổ trợ như nhà hàng, quán cà phê, vận tải, điểm bán quà lưu niệm và đẩy mạnh tiêu thụ những sản phẩm đặc trưng của vùng cao như bò vàng, lợn đen, dê núi, gà đen, gạo Khẩu Mang, gừng, mật ong cùng nhiều sản phẩm OCOP địa phương. Đây không chỉ là nguồn thu nhập quan trọng cho người dân mà còn góp phần tạo dấu ấn riêng cho du lịch Lũng Cú.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, xã thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng làm du lịch cộng đồng, nghiệp vụ phục vụ khách, ngoại ngữ giao tiếp cơ bản, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, kỹ năng số và thương mại điện tử cho người dân, hộ kinh doanh và đội ngũ cán bộ cơ sở. Việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được xem là yếu tố quan trọng để xây dựng hình ảnh điểm đến chuyên nghiệp và bền vững.

Sự chuyển mình của Lũng Cú cũng phản ánh xu hướng phát triển chung của du lịch Tuyên Quang hiện nay. Thay vì tập trung vào số lượng khách, tỉnh đang hướng đến nâng cao chất lượng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị từ mỗi chuyến đi.

Theo thống kê, từ đầu năm đến ngày 10/6, toàn tỉnh ước đón hơn 2,09 triệu lượt khách, trong đó có trên 406.000 lượt khách quốc tế; tổng chi tiêu du lịch đạt khoảng 5.857 tỷ đồng. Những kết quả này cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của các sản phẩm du lịch gắn với thiên nhiên, văn hóa và cộng đồng.

Trong bức tranh phát triển chung ấy, Lũng Cú đang từng bước khẳng định vai trò là điểm đến tiêu biểu của vùng cực Bắc. Với định hướng phát triển theo phương châm “Cực Bắc-bản sắc-trải nghiệm-an toàn-văn minh," lấy Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, điểm Cực Bắc và làng văn hóa du lịch Lô Lô Chải làm hạt nhân phát triển, địa phương đang mở ra không gian tăng trưởng mới cho du lịch vùng biên.

Những giải pháp đồng bộ về hạ tầng, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển sản phẩm đặc trưng không chỉ góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến hấp dẫn mà còn tạo sinh kế bền vững cho người dân, gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc và góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền nơi địa đầu thiêng liêng của Tổ quốc./.

Vì sao Lô Lô Chải và Quỳnh Sơn được chọn là Làng Du lịch tốt nhất thế giới năm 2025? Việc Lô Lô Chải và Quỳnh Sơn được chọn là Làng Du lịch tốt nhất thế giới thể hiện sự ghi nhận của quốc tế với nỗ lực của Việt Nam trong bảo tồn giá trị văn hóa bản địa; phát triển du lịch bền vững.

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