Thị trường khách quốc tế nào dẫn đầu lượng khách đến Việt Nam 6 tháng đầu năm?

Top 10 các quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu Á gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Đài Loan (Trung Quốc), Campuchia, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản, Australia và Philippines đóng góp gần 72% tổng số khách quốc tế đến Việt Nam (riêng Trung Quốc, Hàn Quốc chiếm gần 40%). Đáng chú ý, dù có những tháng Hàn Quốc bứt tốc, song tính chung 6 tháng qua Trung Quốc mới là “mỏ vàng” của du lịch Việt Nam.

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tháng 6/2026, Việt Nam đón khoảng 1,7 triệu lượt khách quốc tế (tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước). Tính chung 6 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đạt gần 12,3 triệu lượt (tăng 14,9%). Như vậy, ngành du lịch đã hoàn thành gần 50% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026, tạo nền tảng thuận lợi để bứt phá trong những tháng cuối năm.

Mặc dù tháng Sáu tiếp tục là giai đoạn thấp điểm của thị trường khách quốc tế, song việc duy trì được lượng khách quốc tế ở mức gần 1,7 triệu lượt cùng tốc độ tăng trưởng hai con số cho thấy sức hút của điểm đến Việt Nam ngày càng bền vững.

Về quy mô thị trường, Trung Quốc là nước gửi khách lớn nhất với 2,7 triệu lượt, tiếp theo là Hàn Quốc với 2,16 triệu lượt. Hai thị trường này chiếm tới gần 40% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam, khẳng định vai trò là động lực quan trọng của ngành du lịch.

Đáng chú ý nhất là thị trường Nga tiếp tục duy trì đà tăng trưởng bùng nổ khi đạt 742,7 nghìn lượt khách (tăng 185,8% so với cùng kỳ), qua đó giữ vững vị trí thị trường lớn thứ ba của du lịch Việt Nam.

200 người mặc áo dài truyền thống và đạp xe qua nhiều tuyến đường - một hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Áo dài Huế năm 2026, diễn ra từ ngày 3-10/7. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Chỉ sau nửa đầu năm, quy mô thị trường khách Nga đã vượt xa nhiều thị trường truyền thống và tiến gần mức của cả năm trước đại dịch. Kết quả này phản ánh hiệu quả từ việc khôi phục và mở rộng các đường bay thẳng, nhu cầu nghỉ dưỡng biển ngày càng tăng của khách Nga, cùng lợi thế về khí hậu, sản phẩm nghỉ dưỡng và mức chi phí cạnh tranh của Việt Nam.

Trong nhóm các thị trường lớn tiếp theo, Đài Loan (Trung Quốc) đạt hơn 638 nghìn lượt, Hoa Kỳ đạt gần 530 nghìn lượt, Campuchia đạt hơn 509 nghìn lượt, Ấn Độ đạt hơn 491 nghìn lượt và Nhật Bản đạt 442 nghìn lượt.

Đông Nam Á tiếp tục nổi lên là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của du lịch Việt Nam. Trong số các thị trường gần, Philippines dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng với mức tăng 67,6%, duy trì vị trí trong nhóm 10 thị trường gửi khách lớn nhất. Bên cạnh đó, Campuchia tăng 41,2%, Singapore tăng 29,4%, Indonesia tăng 26,5%, Malaysia tăng 23,4%, trong khi Thái Lan tăng 10,0%.

Đặc biệt, châu Âu là khu vực có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 6 tháng đầu năm với mức tăng 56,1%. Bên cạnh “động lực Nga,” nhiều thị trường Tây Âu và Bắc Âu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khả quan như Đức (tăng 16,1%), Pháp (tăng 13,8%), Vương quốc Anh (tăng 10,7%), Italy (tăng 10,5%), Đan Mạch (tăng 18,6%), Thụy Điển (tăng 23,8%), Thụy Sỹ (tăng 25,7%), Cộng hòa Séc (tăng 30,1%) và Ba Lan (tăng 52,1%).

Các quốc gia này đều là những thị trường được miễn thị thực của Việt Nam và có mức chi tiêu bình quân cao, thời gian lưu trú dài, đóng góp tích cực vào nâng cao mức tăng trưởng của toàn ngành.

Du khách tham quan tại Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ. Tượng đài này bằng đồng, được xây dựng trong dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. (Ảnh: Hoàng Tuyết/TTXVN)

Lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định trong bối cảnh kinh tế thế giới khó khăn, xung đột địa chính trị tiếp tục diễn biến phức tạp và xu hướng du lịch quốc tế có nhiều thay đổi, Việt Nam vẫn được đánh giá là điểm đến an toàn, ổn định, giàu bản sắc văn hóa, có chi phí cạnh tranh và chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao.

Bước sang nửa cuối năm 2026, ngành du lịch sẽ bước vào giai đoạn có nhiều động lực thuận lợi khi mùa du lịch quốc tế cao điểm từ các thị trường Đông Bắc Á, châu Âu và Bắc Mỹ sẽ diễn ra trong quý III và quý IV.

Cùng với việc Chính phủ tiếp tục triển khai các chương trình xúc tiến, quảng bá tại các thị trường trọng điểm, phát huy hiệu quả chính sách thị thực, tăng cường kết nối hàng không quốc tế và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm tạo nền tảng vững chắc để toàn ngành hướng tới mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.

Trong 6 tháng đầu năm, có 10,12 triệu lượt khách nhập cảnh bằng đường hàng không, chiếm khoảng 82,6% tổng lượng khách quốc tế, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước; khách đến bằng đường bộ đạt 1,92 triệu lượt, tăng 37,5% (mức tăng cao nhất trong ba loại hình vận chuyển); khách đường biển đạt hơn 209 nghìn lượt, tăng 15,2%.

Việt Nam “gây thương nhớ” cho du khách quốc tế bằng cảnh sắc, di sản và ẩm thực Theo Le Parisien, Việt Nam mang đến cho du khách cảm giác như bước vào một thế giới hoàn toàn khác ngay từ những ngày đầu đặt chân tới đất nước hình chữ S.