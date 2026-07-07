120 đại biểu đến từ 11 quốc gia tham dự Diễn đàn ASEAN-OSHNET tại Đà Nẵng

Sáng 7/7, tại thành phố Đà Nẵng, Diễn đàn ASEAN-OSHNET lần thứ 13 (AOC-13) đã chính thức khai mạc với chủ đề "Tăng cường chuyển đổi số trong quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong ASEAN hướng tới Tầm nhìn ASEAN 2045."

Sự kiện đánh dấu việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Mạng An toàn, vệ sinh lao động ASEAN (ASEAN-OSHNET) nhiệm kỳ 2026-2027, đồng thời mở đầu chuỗi hoạt động khu vực kéo dài đến hết ngày 9/7 do Bộ Nội vụ chủ trì tổ chức.

Tham dự Diễn đàn có khoảng 120 đại biểu đến từ 11 quốc gia thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, các tổ chức quốc tế như Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Hiệp hội Thanh tra Lao động Quốc tế (IALI), cùng đại diện của nhiều doanh nghiệp lớn trong khu vực và Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy nhấn mạnh, ASEAN ngày nay là khu vực có hơn 350 triệu người lao động, một trong những trung tâm sản xuất, dịch vụ và đổi mới sáng tạo năng động nhất thế giới. Tuy nhiên, đi cùng với tăng trưởng nhanh, khu vực cũng đang đối mặt với những thách thức không nhỏ về an toàn, vệ sinh lao động như rủi ro tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp vẫn còn cao; diện bao phủ bảo hiểm tai nạn lao động đối với khu vực phi chính thức và lao động nền tảng còn hạn chế...

Đề cập đến bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, Thứ trưởng lưu ý chuyển đổi số đặt ra những vấn đề mới như bảo vệ dữ liệu cá nhân, đạo đức trong ứng dụng AI, bảo đảm quyền của lao động nền tảng và thu hẹp khoảng cách số giữa các quốc gia, giữa các nhóm lao động.

Đối với Việt Nam, chuyển đổi số là một trong những ưu tiên chiến lược hàng đầu. Trong lĩnh vực lao động, Việt Nam đang đẩy mạnh xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động, Cổng báo cáo tai nạn lao động trực tuyến; đồng thời nghiên cứu sửa đổi Luật An toàn, vệ sinh lao động và hoàn thiện Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hướng mở rộng diện bao phủ và tăng chi cho phòng ngừa.

Phát biểu chào mừng Diễn đàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Anh Tuấn, bày tỏ vinh dự khi được đón tiếp các đoàn đại biểu ASEAN và quốc tế đến với Đà Nẵng. Với vai trò là trung tâm kinh tế, du lịch, dịch vụ trọng điểm của khu vực miền Trung, Đà Nẵng là một trong ba thành phố của Việt Nam (cùng Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh) tham gia Mạng lưới Thành phố Thông minh ASEAN ngay từ khi thành lập, là điểm đến của nhiều dự án FDI lớn. Đà Nẵng luôn xác định an toàn, vệ sinh lao động là yếu tố then chốt cho phát triển bền vững vì một thành phố thông minh trước hết phải là một thành phố an toàn.

Diễn đàn ASEAN-OSHNET lần thứ 13 tập trung thảo luận vào 4 định hướng lớn: thứ nhất, xây dựng khung chính sách chung của ASEAN về ứng dụng chuyển đổi số trong an toàn, vệ sinh lao động, gắn với chuẩn mực quốc tế về đạo đức AI và bảo vệ dữ liệu; thứ hai, thúc đẩy chia sẻ thực tiễn tốt giữa các nước thành viên, đặc biệt về sử dụng dữ liệu lớn, AI và các nền tảng số ba bên trong quản trị an toàn lao động; thứ ba, bảo đảm chuyển đổi số bao trùm - không để lao động phi chính thức, lao động nền tảng và doanh nghiệp nhỏ và vừa bị bỏ lại phía sau; thứ tư, xây dựng các khuyến nghị cụ thể trình Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN, nhằm cụ thể hóa các cam kết trong Kế hoạch hành động ASEAN-OSHNET giai đoạn 2026-2030.

Diễn đàn diễn ra với 4 phiên thảo luận chính: khung chính sách và chiến lược quản trị khu vực; thực tiễn quốc gia về chuyển đổi số theo từng lĩnh vực; đối thoại doanh nghiệp về thực hành tốt; và tổng kết, thông qua khuyến nghị chung.

Năm 2026 đánh dấu một cột mốc đặc biệt đối với Việt Nam trong khuôn khổ ASEAN-OSHNET. Đây là lần thứ ba Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn ASEAN-OSHNET sau lần đầu và lần thứ hai lần lượt vào năm 2006 và 2016. Đặc biệt, ngay sau Diễn đàn ASEAN-OSHNET lần thứ 13, Hội nghị Ban Điều phối ASEAN-OSHNET lần thứ 27 sẽ tiếp tục diễn ra trong hai ngày 8 và 9/7 tại Đà Nẵng./.

Việt Nam chủ trì hai sự kiện quan trọng về an toàn lao động ASEAN tại Đà Nẵng Việt Nam đăng cai Diễn đàn AOC-13, Hội nghị CBM-27 của ASEAN-OSHNET, tập trung thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý an toàn, vệ sinh lao động và tiếp nhận vai trò Chủ tịch mạng lưới nhiệm kỳ 202-2027.