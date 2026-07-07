FreeStyle Libre 2 Plus: công nghệ giúp đơn giản hóa chăm sóc đái tháo đường

Từ bàn ăn gia đình đến văn phòng hay hoạt động ngoài trời, công nghệ theo dõi đường huyết liên tục của Abbott giúp người dùng theo dõi và hiểu rõ biến động đường huyết theo thời gian thực, an tâm chăm sóc đái tháo đường.

Sống tự tin hơn cùng đái tháo đường

Quản lý đái tháo đường không chỉ là câu chuyện của các chỉ số đường huyết, mà còn là hành trình tìm kiếm sự cân bằng trong lối sống. Việc hiểu rõ ảnh hưởng của chế độ ăn hay các hoạt động thể chất đến đường huyết là yếu tố giúp người mắc đái tháo đường thiết lập nhịp sống ổn định và khỏe mạnh.

Từ thời điểm mắc đái tháo đường, chị Thanh Huyền cho biết điều khó khăn nhất là xoay xở giữa công việc ở văn phòng, chăm sóc gia đình và tự chăm sóc bản thân.

“Khi mới mắc bệnh, tôi không biết mình nên ăn gì, ăn bao nhiêu là đủ. Bận với công việc, con cái, tôi khó duy trì giờ giấc bữa ăn ổn định, nên đường huyết liên tục dao động. Tôi phải dậy giữa đêm để đặt báo thức đo đường vì nhiều lần bị tụt đường huyết vào ban đêm.”

Theo thống kê, Việt Nam có khoảng 7 triệu người đang sống chung với đái tháo đường. Dù tình trạng sức khỏe và lối sống khác nhau, họ đều có chung mong muốn là hiểu rõ hơn những thay đổi của cơ thể để duy trì sức khỏe, theo đuổi công việc, chăm sóc gia đình và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn.

Trước thực trạng này, sự phát triển của công nghệ y tế, các giải pháp theo dõi đường huyết thuận tiện, không cần trích máu ngón tay được xem là là một bước tiến mang tính đột phá để giúp người mắc đái tháo đường nắm bắt kịp thời các dao động đường huyết của bản thân, dự đoán được các diễn biến bất lợi để sẵn sàng xử trí và tìm lại sự an tâm trong cuộc sống.

Công nghệ CGM không chỉ mang đến dữ liệu, mà còn mang đến sự an tâm

Những năm gần đây, công nghệ theo dõi đường huyết liên tục (CGM) đang được đón nhận rộng rãi trong chăm sóc đái tháo đường hiện đại nhờ khả năng theo dõi chỉ số đường huyết liên tục mà không cần trích máu ngón tay.

Nhờ đó, người dùng có thể hiểu rõ hơn tác động của bữa ăn, phương pháp điều trị hoặc nhịp sinh hoạt đến đường huyết, từ đó chủ động điều chỉnh phù hợp.

Abbott vừa giới thiệu bộ cảm biến FreeStyle Libre 2 Plus mới đạt chuẩn theo dõi đường huyết liên tục tích hợp (iCGM) của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA Hoa Kỳ), là tiêu chuẩn nghiêm ngặt về tính chính xác của thiết bị theo dõi đường huyết liên tục.

Hệ thống cung cấp dữ liệu đường huyết theo thời gian thực mỗi phút và tích hợp chế độ cảnh báo cho người dùng khi đường huyết xuống thấp hoặc tăng cao, mang lại sự an tâm cho người mắc đái tháo đường và người chăm sóc.

Chủ động theo dõi đường huyết để tận hưởng những khoảnh khắc ý nghĩa bên gia đình.

Ông Douglas Kuo, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Abbott Việt Nam, Úc và New Zealand, chia sẻ: "Công nghệ tiên phong của FreeStyle Libre giúp người mắc đái tháo đường đưa ra quyết định chăm sóc sức khỏe phù hợp dựa trên dữ liệu.

Với khả năng cung cấp chỉ số đường huyết theo thời gian thực và cài đặt cảnh báo tùy chọn, bộ cảm biến FreeStyle Libre 2 Plus giúp đơn giản hóa việc quản lý đái tháo đường."

Hiệu quả của hệ thống này đã được xác minh qua nghiên cứu khoa học. Các kết quả cho thấy công nghệ FreeStyle Libre giúp giảm tình trạng hạ đường huyết, cải thiện chỉ số HbA1c gần 1%, đồng thời góp phần giảm ⅔ tỷ lệ nhập viện và 60% tỷ lệ nghỉ phép do bệnh.

Sống chung với đái tháo đường không có nghĩa là phải từ bỏ những điều mình yêu thích. Nhờ vận dụng công nghệ, người mắc đái tháo đường nay có thể hiểu rõ hơn những thay đổi trong cơ thể, từ đó đưa ra những điều chỉnh lối sống phù hợp hơn, có dữ liệu để hỗ trợ bác sĩ điều trị của mình và cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống.

Với chị Thanh Huyền, điều thay đổi sau khi sử dụng CGM không chỉ là việc theo dõi đường huyết thuận tiện hơn, mà còn là sự yên tâm để chị tiếp tục những công việc thường ngày, cân bằng giữa làm việc, chăm con và quản lý bệnh.

“Đến nay, tôi đã gắn CGM liên tục được 5 năm. CGM giúp tôi theo dõi đường huyết theo thời gian thực, cảnh báo khi đường hạ hoặc tăng bất thường, giúp bớt lo âu hơn. Nhờ dữ liệu, tôi biết rõ món nào làm đường tăng, tăng bao nhiêu, và cần giảm khẩu phần thế nào ở bữa kế tiếp,” chị Huyền chia sẻ.

Công nghệ CGM là một phần trong loạt giải pháp tiên tiến của Abbott, công ty có bề dày hơn 135 năm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Năm 2019, hệ thống FreeStyle Libre của Abbott đã được trao giải thưởng Prix Galien Hoa Kỳ cho “Công nghệ Y khoa Tiên tiến nhất.”

Đây là giải thưởng được đánh giá tương đương với giải Nobel trong nghiên cứu dược phẩm sinh học. Đến nay, hệ thống này đang được khoảng 8 triệu người sử dụng tại hơn 60 quốc gia để quản lý đường huyết hiệu quả hơn, sống tự tin hơn mỗi ngày./.

Bệnh đái tháo đường và sự khỏe mạnh toàn diện Bệnh đái tháo đường là bệnh chuyển hóa mạn tính, có thể phòng tránh và làm giảm thiểu tác hại của bệnh bằng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa, chẩn đoán sớm và chăm sóc thích hợp.