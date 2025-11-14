Bệnh đái tháo đường và sự khỏe mạnh toàn diện

Bệnh đái tháo đường là bệnh chuyển hóa mạn tính, có thể phòng tránh và làm giảm thiểu tác hại của bệnh bằng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa, chẩn đoán sớm và chăm sóc thích hợp.

Ngày 14/11 hằng năm được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Liên đoàn Đái tháo đường Thế giới (IDF) chọn là Ngày Thế giới phòng chống bệnh đái tháo đường, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về căn bệnh mạn tính đang ngày càng gia tăng trên toàn cầu. Chủ đề năm 2025 là: “Đái tháo đường và sự khoẻ mạnh toàn diện.”

Bệnh đái tháo đường là bệnh chuyển hóa mạn tính, nếu không được kiểm soát, thì sau một thời gian, bệnh sẽ gây nên các tổn thương nghiêm trọng nhiều bộ phận của cơ thể, đặc biệt là các biến chứng tim mạch, thận, thần kinh, bàn chân… thậm chí dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, có thể phòng tránh và làm giảm thiểu tác hại của bệnh đái tháo đường bằng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa, chẩn đoán sớm và chăm sóc thích hợp./.