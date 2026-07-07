Nhu cầu nhân lực có kỹ năng AI tăng mạnh tại Trung Quốc

Kỹ năng liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng trở thành yêu cầu thiết yếu đối với sinh viên tốt nghiệp tại Trung Quốc, khi số vị trí việc làm liên quan đến AI tăng gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái và hiện chiếm gần 40% tổng số lượng vị trí tuyển dụng dành cho sinh viên.



Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, báo cáo do nền tảng tuyển dụng Maimai của Trung Quốc công bố cho thấy, trong 5 tháng đầu năm nay, số vị trí tuyển dụng dành cho sinh viên mới tốt nghiệp tại các trường đại học ở nước này tăng 3,56% so với cùng kỳ năm ngoái.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ nhu cầu tuyển dụng nhân lực liên quan đến AI, với mức tăng 47,3%.



Tỷ lệ vị trí tuyển dụng yêu cầu kỹ năng AI đã tăng từ 26,41% trong năm 2025 lên 37,56% trong năm nay. Điều này đồng nghĩa với việc gần 40% số vị trí tuyển dụng tại các trường đại học hiện nay đòi hỏi ứng viên có các kỹ năng liên quan đến AI.



Xu hướng tuyển dụng mới cũng đang tác động đến lựa chọn nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp. Trong khi các "ông lớn" Internet vẫn là nhà tuyển dụng được nhiều sinh viên ưa thích, thì sự quan tâm đang nhanh chóng lan rộng sang các lĩnh vực công nghệ tiên tiến.



Theo báo cáo, ByteDance, Tencent, Meituan và JD vẫn nằm trong số những nhà tuyển dụng được sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học hàng đầu nước này tìm kiếm nhiều nhất.

Các công ty chuyên về chất bán dẫn, chip AI, xe điện và phần cứng thông minh cũng thu hút được sự chú ý ngày càng tăng.



Các nhà sản xuất chip như Hygon, Cambricon, Phytium, Moore Threads, CXMT và YMTC đều lọt vào danh sách 50 nhà tuyển dụng được tìm kiếm nhiều nhất, trong khi các nhà sản xuất xe điện BYD, XPeng và Nio, cùng với nhà sản xuất máy bay không người lái DJI và công ty máy ảnh Insta360, cũng nằm trong số các công ty được sinh viên theo dõi nhiều nhất./.

Trí tuệ nhân tạo: Lợi thế AI nằm ở những công nghệ khó sao chép Các nhà sáng lập Israel có khả năng đưa những công nghệ còn chưa hoàn thiện vào ứng dụng thực tế, qua đó tạo lợi thế trong các lớp công nghệ nền tảng của cuộc cách mạng Trí tuệ Nhân tạo.

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