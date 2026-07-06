Broadcom và Apple gia hạn thỏa thuận cung cấp chip đến năm 2031

Công ty sản xuất chip Broadcom ngày 6/7 cho biết đã đồng ý gia hạn quan hệ đối tác với tập đoàn công nghệ Apple đến năm 2031 để phát triển và cung cấp chip tùy chỉnh, qua đó giảm bớt những quan ngại về sự phụ thuộc của "Táo khuyết" vào doanh nghiệp này.

Broadcom, có cổ phiếu tăng gần 4% trong giao dịch trước giờ mở cửa thị trường, đã cung cấp các linh kiện quan trọng cho Apple trong một thời gian rất dài, bao gồm chip tần số vô tuyến được sử dụng trong iPhone để kết nối với mạng di động, chip kết nối Wi-Fi và Bluetooth và các loại chip khác.

Theo các nhà phân tích, Apple chiếm tới khoảng 20% doanh thu hàng năm của Broadcom, trở thành một trong những khách hàng lớn nhất của nhà sản xuất chip này.

Mặc dù tự phát triển chip riêng, bao gồm cả modem C1, Apple vẫn phụ thuộc vào Broadcom về các linh kiện không dây và tần số vô tuyến.Việc mở rộng quan hệ đối tác củng cố chiến lược của Apple trong việc ký kết các thỏa thuận cung ứng dài hạn với các nhà sản xuất chip chủ chốt để tăng cường khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng.

Năm 2023, Broadcom và "Táo khuyết" đã công bố một thỏa thuận trị giá nhiều tỷ USD để Broadcom phát triển và sản xuất các linh kiện tần số vô tuyến 5G.

Sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó có mảng AI suy luận - quá trình mà các mô hình phản hồi các truy vấn của người dùng - đã khiến chip tùy chỉnh trở nên quan trọng, làm tăng đơn đặt hàng cho các bộ xử lý tiên tiến và làm gia tăng cạnh tranh.

Công ty TSMC của vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, đã cung cấp cho các bộ vi xử lý nội bộ cho Apple, bao gồm cả dòng chip M-series cung cấp năng lượng cho máy tính Mac và dòng chip A-series trong điện thoại thông minh iPhone.

Hiện tại, TSMC đang phải hoạt động hết công suất do nhu cầu tăng vọt từ các nhà sản xuất chip AI như Nvidia. Hồi tháng 4/2026, Giám đốc điều hành Apple, ông Tim Cook, cho biết tình trạng này đã kìm hãm doanh số bán điện thoại thông minh iPhone.

Bên cạnh đó, Apple cũng đang thảo luận với tập đoàn chế tạo chip Intel để sản xuất một số chip tại Mỹ, mặc dù các nhà phân tích cho rằng kế hoạch sản xuất hàng loạt khó có thể diễn ra trước cuối năm 2027.

Công ty này đã buộc phải tăng giá bán dòng máy tính xách tay MacBook và máy tính bảng iPad vào tháng 6/2026 khi chi phí chip nhớ tăng vọt tới 98% vào đầu năm 2026, do nhu cầu gia tăng từ các trung tâm dữ liệu AI./.

Cổ phiếu chip biến động mạnh giữa kỳ vọng AI và rủi ro lãi suất tại Mỹ Ngành bán dẫn là một trong những lĩnh vực diễn biến tích cực nhất trong năm 2026, biến động mạnh của cổ phiếu nhà sản xuất chip nhớ Micron cho thấy tâm lý thị trường có thể thay đổi rất nhanh.

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