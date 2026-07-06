Lợi nhuận của Samsung Electronics dự kiến tăng gấp 18 lần nhờ cơn sốt AI

Theo ước tính của các chuyên gia phân tích của LSEG SmartEstimate, lợi nhuận hoạt động kinh doanh của công ty sản xuất chip nhớ hàng đầu thế giới Samsung Electronics có thể đạt 86.000 tỷ won (56,35 tỷ USD) trong quý II/2026, tăng khoảng 18 lần so với cùng kỳ năm 2025, nhờ cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) thúc đẩy giá chip tăng cao.

Trong khi đó, công ty Samsung Securities ngày 6/7 cũng đưa ra dự báo Samsung Electronics sẽ đạt doanh thu khoảng 182.000 tỷ won (tương đương gần 134 tỷ USD) trong quý II/2026.

Samsung Securities cũng nâng dự báo lợi nhuận hoạt động của mảng kinh doanh bộ nhớ từ 8.000 tỷ won lên 8.400 tỷ won. Việc điều chỉnh được đưa ra trên cơ sở giá bán trung bình (ASP) của chip nhớ DRAM phổ thông được dự báo tăng khoảng 55% so với quý trước, cao hơn mức 50% trong dự báo trước đó. Giá DRAM dành cho máy chủ tăng mạnh từ tháng 6, trong khi hiệu quả kinh doanh của mảng NAND cũng tiếp tục được cải thiện.

Bên cạnh đó, công ty điều chỉnh giả định về việc ghi nhận các khoản dự phòng từ quý I sang quý II, đồng thời nâng mức dự phòng tiền thưởng của bộ phận bán dẫn từ 950 tỷ won lên 1.630 tỷ won.

Đối với mảng thiết bị điện tử tiêu dùng và thiết kế thiết bị (DX), Samsung Securities cho rằng lợi nhuận vẫn giảm do nhu cầu thị trường còn yếu, song tốc độ suy giảm đang chậm lại nhờ cơ cấu sản phẩm chuyển dịch sang phân khúc cao cấp và việc điều chỉnh giá bán.

Trong khi đó, hoạt động gia công bán dẫn được dự báo tiếp tục thu hẹp thua lỗ, với mức lỗ khoảng 500 tỷ won trong quý II và có khả năng chuyển sang có lãi trong nửa cuối năm.

Trụ sở Samsung Electronics tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo đánh giá của Samsung Securities, những lo ngại trước đây liên quan đến hiệu quả đầu tư vào AI cũng như nguy cơ đình công tại Hàn Quốc đang dần giảm bớt. Trong khi đó, nhu cầu đối với các ứng dụng AI tiếp tục tăng, kéo theo nhu cầu mạnh đối với các sản phẩm bộ nhớ hiệu năng cao như HBM và DRAM dành cho máy chủ dung lượng lớn.

Công ty cũng nhận định mặc dù tốc độ tăng giá DRAM có thể chậm lại trong nửa cuối năm, song các nhà sản xuất vẫn chưa bước vào giai đoạn mở rộng công suất quy mô lớn.

Kế hoạch đầu tư khoảng 210.000 tỷ won vào lĩnh vực bộ nhớ đến năm 2040 cùng việc đẩy nhanh mở rộng các dây chuyền sản xuất tại tổ hợp Pyeongtaek được xem là tín hiệu cho thấy Samsung Electronics kỳ vọng nhu cầu thị trường sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong dài hạn.

Samsung Securities cho rằng giá bán chip nhớ tiếp tục cải thiện trong quý III/2026 cùng sản lượng xuất xưởng tăng trong quý IV/2026 sẽ tạo thêm dư địa để điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận trong thời gian tới./.

Samsung Electronics vươn lên vị trí thứ 9 thế giới về giá trị vốn hóa thị trường Theo dữ liệu của CompaniesMarketCap, tính đến 15 giờ 11 phút ngày 2/6, vốn hóa thị trường của Samsung Electronics đã đạt 1.580 tỷ USD sau khi giá cổ phiếu tăng 4,58% trong phiên giao dịch cùng ngày.