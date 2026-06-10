Samsung Electronics trở thành cổ đông lớn nhất của Element Biosciences

Tập đoàn Samsung Electronics ngày 10/6 thông báo đã trở thành cổ đông lớn nhất của Element Biosciences, doanh nghiệp công nghệ phân tích gien có trụ sở tại Mỹ, thông qua khoản đầu tư chiến lược trị giá 175 triệu USD trong vòng gọi vốn Series E.

Đây là bước đi mới của Samsung nhằm đẩy nhanh chiến lược thâm nhập thị trường y học chính xác (precision medicine) và mở rộng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe dựa trên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI). Trước đó, tập đoàn Hàn Quốc đã tham gia vòng gọi vốn Series D của Element vào tháng 7/2024.

Thành lập năm 2017 tại San Diego, Element sở hữu công nghệ giải trình tự DNA với độ chính xác được công bố đạt 99,99%, đồng thời phát triển nền tảng phân tích đa hệ (multi-omics), cho phép đồng thời phân tích DNA, RNA, protein và các biến đổi tế bào trên cùng một thiết bị.

Theo Samsung, sự phát triển nhanh của khoa học dữ liệu và AI trong lĩnh vực khoa học sự sống đang mở ra dư địa lớn cho các mô hình y tế cá thể hóa. Tập đoàn đánh giá Element có tiềm năng trở thành đối tác dài hạn trong việc kết hợp năng lực phần cứng, AI và công nghệ y tế số.



Samsung cho biết hai bên sẽ tăng cường hợp tác công nghệ và tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới trong các lĩnh vực như chẩn đoán gien thế hệ mới, chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa và phân tích dữ liệu sinh học.

Một trong những định hướng được Samsung đề cập là khả năng kết hợp dữ liệu sức khỏe thu thập từ các thiết bị đeo như Galaxy Watch và Galaxy Ring với dữ liệu giải trình tự gien của Element nhằm xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe siêu cá thể hóa trên nền tảng điện thoại thông minh.

Chủ tịch bộ phận thiết bị di động của Samsung, Roh Tae Moon, nhận định việc kết hợp giữa AI, thiết bị y tế và công nghệ phân tích hệ gien có thể mở đường cho thế hệ dịch vụ y tế cá nhân hóa trong tương lai./.

Kế hoạch đình công tại Samsung Electronics đe dọa chuỗi cung ứng chip toàn cầu Công nhân Tập đoàn Samsung Electronics dự kiến đình công trong 18 ngày, việc này có thể ảnh hưởng đến nửa sản lượng tại tổ hợp bán dẫn quy mô lớn của tập đoàn tại Pyeongtaek, phía Nam thủ đô Seoul.

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