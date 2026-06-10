Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn kiểm tra điểm thi, động viên thí sinh trước giờ G thi tốt nghiệp THPT

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn kiểm tra điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2026 tại Hà Nội, động viên thí sinh và yêu cầu các điểm thi bảo đảm an toàn, công bằng, đúng quy chế.

Chiều 10/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước đã đến gần 2.500 điểm thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026.

Các thí sinh được phổ biến quy chế, kiểm tra thông tin cá nhân và hoàn tất thủ tục trước kỳ thi chính thức.

Tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, đồng thời gặp gỡ, động viên thí sinh.

Bộ trưởng đánh giá cao sự chuẩn bị của địa phương, nhấn mạnh yêu cầu tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, công bằng; thực hiện nghiêm quy chế, chủ động phòng ngừa gian lận công nghệ cao và bảo đảm quyền lợi chính đáng của thí sinh.

Ngày 11/6, các thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026./.