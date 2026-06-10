Doanh nhân trẻ khởi nghiệp phải gắn với quản trị hiện đại và trách nhiệm xã hội

Sáng 10/6, tại thành phố Hải Phòng, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Lễ trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026.

Đây là một trong những hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tham dự sự kiện có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; lãnh đạo thành phố Hải Phòng; lãnh đạo các tỉnh, thành đoàn; Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; đại diện Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành phố, đơn vị trực thuộc; các doanh nhân trẻ được vinh danh.

Khởi nghiệp phải tạo ra giá trị mới cho xã hội

Năm 2026, Chương trình bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc đã nhận được hàng trăm hồ sơ đề cử trên toàn quốc. Trải qua các vòng sơ tuyển, thẩm định thực tế và chung tuyển nghiêm túc, khách quan, Hội đồng bình chọn đã lựa chọn và tôn vinh 86 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026, trong đó trao danh hiệu TOP10 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026 cho những gương mặt tiêu biểu nhất.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức đã quyết định trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự 2026 đối với 1 doanh nhân trẻ khuyết tật, với những cống hiến cho việc kiến tạo sinh kế, kết nối cộng đồng và mở thêm cơ hội để người yếu thế sống bằng chính năng lực của mình.

Các doanh nghiệp do các Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026 điều hành đạt tổng doanh thu 4.453 tỷ đồng trong năm 2025, lợi nhuận 95,8 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 48,34 tỷ đồng và tạo việc làm cho 3.726 lao động. Riêng TOP10 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026 đạt tổng doanh thu 1.886 tỷ đồng, lợi nhuận 37,31 tỷ đồng và tạo việc làm cho 729 lao động.

Phát biểu chỉ đạo và chúc mừng các doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ghi nhận và biểu dương 87 doanh nhân trẻ được vinh danh, đặc biệt là 10 gương mặt tiêu biểu nhất. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, khởi nghiệp không chỉ là câu chuyện thành lập doanh nghiệp mà phải gắn với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, quản trị hiện đại, văn hóa kinh doanh liêm chính và trách nhiệm xã hội.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng trao tặng danh hiệu cho chị Nguyễn Thùy Chi, doanh nhân đặc biệt trong TOP 10 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự 2026. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Phó Thủ tướng cho rằng, danh hiệu hôm nay là niềm tự hào nhưng cũng là trách nhiệm. Khởi nghiệp không phải để mở thêm một doanh nghiệp mà là để tạo ra giá trị mới cho xã hội. Vốn có thể thiếu. Kinh nghiệm có thể thiếu nhưng nếu thiếu khát vọng và ý chí thì không một hệ sinh thái nào có thể giúp doanh nghiệp đi xa.

Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, lợi thế lớn nhất không còn là quy mô hay tài nguyên. Lợi thế lớn nhất là tốc độ học hỏi và khả năng đổi mới sáng tạo. Phó Thủ tướng cho rằng, đất nước cần những doanh nhân trẻ biết làm giàu chính đáng; đồng thời cũng cần những doanh nhân trẻ có lòng yêu nước, có đạo đức kinh doanh, có trách nhiệm xã hội, có khát vọng xây dựng tầm vóc doanh nghiệp Việt Nam.

Tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái hỗ trợ doanh nhân trẻ

Khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nhất là doanh nhân trẻ khởi nghiệp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết sẽ tập trung hoàn thiện thể chế, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch, thông thoáng, chi phí thấp; đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh. Cùng với đó là các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, đất đai, dữ liệu, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, thị trường và nguồn nhân lực; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn nhằm tạo điều kiện thuận lợi, an toàn để người trẻ yên tâm khởi nghiệp, đổi mới và phát triển.

Phó Thủ tướng đề nghị Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tiếp tục đồng hành thực chất với thanh niên khởi nghiệp; chuyển mạnh từ tôn vinh sang kiến tạo hệ sinh thái; xây dựng cơ chế hỗ trợ sau tôn vinh để các doanh nghiệp trẻ phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh cho biết, nhằm khuyến khích, động viên các doanh nhân trẻ có thành tích khởi nghiệp xuất sắc, tạo phong trào thi đua trong lực lượng doanh nhân trẻ và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, từ năm 2015, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã tổ chức Chương trình bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc. Qua 9 lần triển khai, chương trình đã tôn vinh 730 doanh nhân trẻ tiêu biểu, trở thành hoạt động uy tín của tổ chức Đoàn, Hội và phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Theo anh Đặng Hồng Anh, các Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026 không chỉ được ghi nhận bằng một danh hiệu mà còn cần tiếp tục trở thành những người truyền cảm hứng, kinh doanh bằng khát vọng, đổi mới sáng tạo, làm giàu chính đáng cho bản thân và đóng góp cho quê hương, đất nước.

Ban tổ chức trao danh hiệu cho Top 10 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành cùng các doanh nhân trẻ khởi nghiệp, nỗ lực xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái hỗ trợ thông qua các hoạt động kết nối, tư vấn, đào tạo, xúc tiến thương mại, đầu tư và chuyển đổi số; tạo điều kiện để các doanh nhân trẻ được gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm từ các thế hệ doanh nhân đi trước, tiếp cận các nguồn lực phát triển, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào các chương trình lớn của Hội, trong đó có Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam, các hoạt động giao thương nội khối và các chương trình hỗ trợ đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững.

Trước thềm lễ trao danh hiệu, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) - Phiên đối thoại địa phương tại Hải Phòng với sự tham gia của lãnh đạo thành phố, các sở, ngành, chuyên gia kinh tế và đông đảo doanh nhân trẻ trên cả nước. Diễn đàn tập trung trao đổi các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Cùng với đó, không gian xúc tiến thương mại và trưng bày sản phẩm của các doanh nhân trẻ khởi nghiệp đã tạo cơ hội để các doanh nghiệp kết nối giao thương, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và thúc đẩy hợp tác đầu tư./.

Việt Nam đạt bước tiến vượt bậc về hệ sinh thái khởi nghiệp, kinh tế số Việt Nam lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ 50 thế giới trong Báo cáo Chỉ số Hệ sinh thái Khởi nghiệp toàn cầu 2026 của StartupBlink, thứ hạng cao nhất từ trước tới nay; kinh tế số năm 2025 ước đóng góp 14,02% GDP, tương đương khoảng 72,1 tỷ USD.