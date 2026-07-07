Khai mạc Tuần lễ Kinh tế-Tài chính-Công nghệ Đà Nẵng 2026

Sáng 7/7, Tuần lễ Kinh tế-Tài chính-Công nghệ Đà Nẵng 2026 và Hội nghị Đối thoại chính sách cấp cao với chủ đề "Mô hình tăng trưởng mới-Đổi mới sáng tạo-Thành phố toàn cầu" đã khai mạc tại thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu khai mạc tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cho biết, hiện nay Việt Nam đặt mục tiêu không chỉ thu hút vốn lớn, mà cần thu hút được dòng vốn chất lượng cao, công nghệ, tri thức, nhân tài và các đối tác có khả năng đồng hành lâu dài. Do vậy các hoạt động trong Tuần lễ lần này, đặc biệt là Hội nghị đối thoại chính sách cấp cao sẽ không chỉ dừng lại ở trao đổi ý tưởng mà cần tạo ra những kết quả cụ thể.

Các khuyến nghị chính sách có giá trị, các sáng kiến hợp tác khả thi, các kết nối đầu tư thực chất, các gợi ý về sản phẩm tài chính, công nghệ, hạ tầng, nhân lực và mô hình tổ chức có thể triển khai trong thực tiễn...

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị các bộ ngành Trung ương tiếp tục đồng hành với thành phố Đà Nẵng trong quá trình triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù, chủ động phối hợp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về thể chế, về quy hoạch, về hạ tầng, đầu tư, tài chính và nhân lực.

Những vấn đề mới như Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC), Khu thương mại tự do (FTZ), tài chính số, tài chính xanh, Fintech, cơ chế thử nghiệm (Sandbox) và đổi mới sáng tạo... đều cần cách tiếp cận mới, vừa khuyến khích đổi mới vừa kiểm soát rủi ro, vừa tạo ra không gian phát triển, vừa bảo đảm ổn định, minh bạch và an toàn hệ thống.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng (thứ 3, từ trái sang) cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày các sản phẩm công nghệ tại sự kiện. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Bày tỏ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các chuyên gia và tổ chức quốc tế tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất sáng kiến và đồng hành cùng Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định Việt Nam luôn nhất quán quan điểm xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, ổn định, thuận lợi, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, đồng thời khuyến khích các mô hình kinh doanh mới, công nghệ mới và các sáng kiến phát triển bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Thái Thanh Quý cho biết, chủ trương xuyên suốt của Trung ương trong các quyết sách gần đây là tạo chuyển biến căn bản về chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, năng lực đổi mới sáng tạo và lấy con người làm trung tâm của sự phát triển. Mọi chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống và quyền thụ hưởng công bằng của nhân dân.

Ông Thái Thanh Quý nhận định, có năm chuyển dịch lớn cần quan tâm trong giai đoạn phát triển mới. Thứ nhất là coi kinh tế số là động lực, xã hội số là nền tảng, đồng thời xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và dữ liệu là hạ tầng nền tảng. Thứ hai là chuyển từ tư duy Nhà nước quản lý sang Nhà nước kiến tạo, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm phục vụ. Thứ ba là cần chuyển từ phát triển hạ tầng đơn lẻ sang xây dựng hạ tầng chiến lược tích hợp, bao gồm hạ tầng số, dữ liệu, năng lượng, logistics và các không gian thử nghiệm chính sách.

Thứ tư là cần chuyển từ huy động vốn ngắn hạn sang khai thác vốn dài hạn và xây dựng cơ chế chia sẻ rủi ro. Cuối cùng là cần chuyển từ thu hút đại trà sang thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các nhà đầu tư có công nghệ cao, quản trị hiện đại và cam kết phát triển bền vững. Các ngành trọng điểm bao gồm bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu và năng lượng mới.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang, thành phố đang được Trung ương trao nhiều cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển các mô hình kinh tế mới; từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn, kinh tế số và kinh tế xanh.

Ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Đặc biệt, việc triển khai IFC, FTZ cùng nhiều cơ chế đột phá khác đang mở ra những không gian phát triển mới, tạo điều kiện để Đà Nẵng tiên phong thử nghiệm các mô hình phát triển hiện đại, góp phần hoàn thiện thể chế và tạo động lực tăng trưởng mới cho cả nước.

Qua đó, Đà Nẵng hướng tới mục tiêu không chỉ là “thành phố đáng đến và đáng sống”, mà còn trở thành "thành phố toàn cầu." Danh xưng này được khẳng định không chỉ bằng dân số, diện tích, mà bằng chất lượng quản trị, sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, năng lực đổi mới sáng tạo và khả năng kết nối với các dòng chảy tri thức, công nghệ và tài chính của thế giới.

Trong giai đoạn tới, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng lợi thế cạnh tranh của địa phương sẽ không chỉ nằm ở vị trí địa lý hay hệ thống hạ tầng, mà quan trọng hơn là chất lượng thể chế, tốc độ ra quyết định, hiệu quả thực thi chính sách và năng lực phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đảng bộ và chính quyền thành phố xác định tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng nền quản trị hiện đại, kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và có khả năng cạnh tranh quốc tế; phát huy tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù để hình thành những không gian phát triển mới, những mô hình kinh tế mới và những động lực tăng trưởng mới.../.

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