Tây Ninh: Bứt tốc tăng trưởng nhờ dẫn đầu cả nước về giải ngân đầu tư công

Bất chấp những biến động của kinh tế toàn cầu, Tây Ninh ghi dấu ấn trong 6 tháng đầu năm 2026 với nhiều chỉ số tăng trưởng nổi bật như GRDP ước tăng 10%, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 15,14% và dẫn đầu cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công (đạt 44,13%).

Thành quả này minh chứng cho bước chuyển mạnh mẽ từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ và kiến tạo,” tạo động lực then chốt để toàn tỉnh dồn lực hoàn thành toàn diện các mục tiêu Nghị quyết năm 2026 của tỉnh.

Thúc đẩy đầu tư và hạ tầng trọng điểm

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy nhiều điểm sáng đáng khích lệ nhưng tuyệt đối không được chủ quan.

Việc thực hiện Nghị quyết không chỉ nằm ở những con số tăng trưởng mà phải thẩm thấu vào tư duy, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên. Trong 6 tháng cuối năm 2026, các cấp ủy và chính quyền sẽ tập trung xử lý dứt điểm những “điểm nghẽn” về giải phóng mặt bằng và dự án chậm tiến độ.

Mục tiêu cao nhất của tỉnh là xây dựng một hệ thống chính trị liêm chính, kiến tạo, lấy sự hài lòng của nhân dân và sự phát triển bền vững của tỉnh làm thước đo cao nhất.

Để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức 10-10,5% trong cả năm, Tây Ninh tiếp tục xác định chuyển đổi số là một trong những động lực trọng yếu, tập trung phát triển đồng bộ ba trụ cột gồm chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Hàng loạt dự án công nghiệp được triển khai tạo động lực cho tăng trưởng của tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Cùng với đó, tỉnh sẽ tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, tạo dư địa phát triển mới.

Các công trình trọng điểm như đường kết nối hành lang công nghiệp, đô thị Mộc Bài-Xuyên Á, Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh và cao tốc Gò Dầu-Xa Mát được ưu tiên đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện thủ tục để sớm khởi công.

Đồng thời, tỉnh tiếp tục phát triển các khu, cụm công nghiệp mới và nâng cao chất lượng dịch vụ tại Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đón trên 5 triệu lượt khách trong năm 2026.

Trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh, Tây Ninh tiếp tục triển khai hiệu quả "Chiến dịch 500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và quyết tâm thực hiện mục tiêu xây dựng "Tỉnh Tây Ninh không ma túy" vào năm 2030.

Rõ người, rõ việc, nâng cao hiệu quả quản trị

Cùng với phát triển kinh tế, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng. Đến cuối tháng 6/2026, toàn tỉnh có 1.741 tổ chức cơ sở đảng và 1.531 chi bộ ấp, khu phố, đạt tỷ lệ 100%, bảo đảm vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Công tác phát triển đảng viên đạt kết quả tích cực khi kết nạp 1.337 quần chúng ưu tú, bằng 51,82% chỉ tiêu Nghị quyết năm.

Ứng dụng công nghệ số trong công tác xây dựng Đảng tiếp tục được đẩy mạnh với 100% đảng viên được cấp tài khoản Sổ tay đảng viên điện tử, trong đó 91,7% đã đăng nhập và sử dụng.

Trên mặt trận tư tưởng, tỉnh duy trì hơn 175 diễn đàn tuyên truyền trên mạng xã hội, lan tỏa hơn 270.000 tin, bài tích cực, thu hút trên 161 triệu lượt tương tác, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều điểm sáng. Trong 6 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 113.738 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Cụm công trình tâm linh tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen (Tây Ninh). (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Ngành du lịch đón khoảng 5 triệu lượt khách, trong đó có 98.000 lượt khách quốc tế, đạt doanh thu 4.450 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 32.679 tỷ đồng, bằng 59,5% dự toán và tăng 23,2% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, lĩnh vực đầu tư công tiếp tục là điểm nhấn khi Tây Ninh giải ngân hơn 13.797 tỷ đồng, đứng đầu trong số 34 tỉnh, thành phố về tỷ lệ giải ngân.

Để việc thực hiện Nghị quyết đi vào chiều sâu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh đã ban hành Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 19/6/2026 về tăng cường lãnh đạo, chấn chỉnh lề lối làm việc và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Chỉ thị được kỳ vọng sẽ khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, công chức.

Trọng tâm của việc triển khai Nghị quyết trong giai đoạn tới là chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ “hành chính quản lý” sang “phục vụ nhân dân và kiến tạo phát triển”. Tỉnh xác định phương châm hành động phải “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ sản phẩm.”

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số được xem là giải pháp then chốt để nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền và sự minh bạch trong phục vụ người dân, doanh nghiệp./.

Công nghiệp chế biến, chế tạo: Động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế IIP duy trì mức tăng hai con số phản ánh đà phục hồi vững chắc của khu vực sản xuất và khẳng định vai trò đầu tàu của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

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