Gia Lai thu hút gần 165.000 tỷ đồng vốn đầu tư, sắp cán đích kế hoạch năm

Trong 6 tháng năm 2026, tỉnh Gia Lai thu hút 168 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký gần 165.000 tỷ đồng, đạt gần 99% kế hoạch năm.

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, lũy kế đến hết tháng 6/2026, toàn tỉnh thu hút 168 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký 164.912 tỷ đồng, đạt 98,82% kế hoạch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao là 170 dự án.

So với cùng kỳ năm 2025, số dự án tăng 147,06%, trong khi tổng vốn đăng ký tăng 221,51%. Trong số này có 166 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 164.596 tỷ đồng và 2 dự án FDI với tổng vốn gần 316 tỷ đồng (tương đương khoảng 12,1 triệu USD).

Riêng trong tháng Sáu, Gia Lai thu hút mới 25 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 16.400 tỷ đồng; đồng thời điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 6 dự án, nâng tổng vốn đăng ký tăng thêm 6.192,2 tỷ đồng.

Nhiều dự án quy mô lớn thuộc lĩnh vực năng lượng tái tạo được chấp thuận chủ trương đầu tư, như các nhà máy điện mặt trời nổi Kanak, Plei Thơ Ga 2 kết hợp hệ thống pin lưu trữ, điện mặt trời nổi thủy điện Hà Tây; cùng nhiều dự án điện gió, thủy điện và công nghiệp chế biến, góp phần gia tăng quy mô vốn đầu tư và khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển năng lượng của địa phương.

Dòng vốn đầu tư tiếp tục tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp với 84 dự án, tổng vốn gần 139.793 tỷ đồng, chiếm khoảng 85% tổng vốn đăng ký toàn tỉnh.

Tiếp đến là 15 dự án xây dựng-hạ tầng với tổng vốn gần 8.937 tỷ đồng; 48 dự án nông, lâm nghiệp và thủy sản với hơn 6.707 tỷ đồng; 4 dự án bất động sản, kinh tế đô thị; 15 dự án thương mại, dịch vụ, du lịch cùng các dự án công nghệ thông tin và dịch vụ cảng, logistics. Phần lớn các dự án được triển khai ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp với 155 dự án, tổng vốn hơn 157.410 tỷ đồng.

Căn cứ chỉ tiêu thu hút đầu tư do Ủy ban Nhân dân tỉnh giao trong năm 2026 là 170 dự án; đến nay đã có 50 xã, phường vượt chỉ tiêu; 53 xã, phường đạt chỉ tiêu; 32 xã, phường, chưa đạt.

Song song với thu hút đầu tư, hoạt động đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục khởi sắc.

Tính từ đầu năm đến ngày 1/7/2026, toàn tỉnh có hơn 2.077 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 29.505 tỷ đồng, tăng khoảng 38% về số lượng doanh nghiệp và tăng khoảng 153% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả đạt được trong nửa đầu năm là cơ sở để Gia Lai tiếp tục hoàn thành các mục tiêu thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát huy lợi thế trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến và hạ tầng./.

Gia Lai hút vốn trên 5.000 tỷ đồng cho 4 dự án điện mặt trời, điện gió Lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã có quyết định chấp nhận các nhà đầu tư thực hiện 3 dự án Nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 1, 1A, 2 và Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 3 với tổng nguồn vốn lên tới gần 5.000 tỷ đồng.