Lãi suất tại Nhật Bản có thể lên đến 2% vào cuối năm 2027

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã tiếp tục điều chỉnh các biện pháp nới lỏng tiền tệ quy mô lớn sau khi chấm dứt lãi suất âm vào tháng 3/2024, trong bối cảnh lo ngại lạm phát gia tăng do giá dầu thô tăng cao và đồng yen yếu hơn.

Mặc dù đã đạt mức cao nhất kể từ năm 1995, lãi suất tại nước này có thể lên đến 2% vào cuối năm 2027.

Tại cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 16/6, BoJ đã quyết định tăng lãi suất chính sách từ mức 0,75% lên 1%, một động thái được dự đoán rộng rãi.

Với lãi suất thực tế vẫn âm sau khi điều chỉnh theo lạm phát, điều kiện tài chính vẫn thuận lợi. Việc tăng lãi suất khó có thể kìm hãm nền kinh tế.

Chỉ số chứng khoán Nikkei 225 của Nhật Bản đã tăng vọt, đóng cửa trên mức 71.000 điểm lần đầu tiên hai ngày sau đó. Động thái tăng lãi suất được đón nhận tích cực khi là một phần của quá trình bình thường hóa chính sách tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát.

Căng thẳng ở Trung Đông, vốn đã đẩy giá dầu thô lên cao, hiện đã hạ nhiệt sau khi Mỹ và Iran nhất trí về một bản ghi nhớ hướng tới chấm dứt xung đột.

Nếu cuộc xung đột Trung Đông thực sự kết thúc, áp lực lạm phát xuất phát từ lo ngại về nguồn cung có thể giảm bớt và một rủi ro đối với nền kinh tế sẽ giảm đi, tạo động lực cho BoJ tiếp tục bình thường hóa chính sách tiền tệ.

BoJ dự kiến sẽ tăng lãi suất một lần nữa lên khoảng 1,25% vào tháng 10 tới và có thể nâng lên đến 2% vào cuối năm sau.

Nếu đúng như dự kiến, lãi suất chính sách thực tế tại Nhật Bản sẽ ở mức xấp xỉ 0%, xét đến mục tiêu của ngân hàng trung ương là ổn định lạm phát ở mức 2% mỗi năm để đạt được trạng thái bình thường hóa chính sách tiền tệ./.

Đồng yen chạm mốc tâm lý 160 yen đổi 1 USD, Nhật Bản sẵn sàng can thiệp Đồng yen bị đẩy xuống ngưỡng tâm lý quan trọng này kể từ cuối tháng 4, thời điểm các cơ quan quản lý Nhật Bản bắt đầu can thiệp vào thị trường ngoại hối để hỗ trợ đồng nội tệ.