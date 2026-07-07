Hà Nội tăng tốc 6 tháng cuối năm để đạt tăng trưởng hai con số

Sau 6 tháng đầu năm 2026 đạt nhiều kết quả tích cực với GRDP tăng 8,22%, mức cao nhất trong 10 năm, Hà Nội bước vào giai đoạn tăng tốc để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên.

Thành phố xác định đẩy mạnh đầu tư công, triển khai Luật Thủ đô 2026, tháo gỡ điểm nghẽn và phát huy các động lực tăng trưởng mới nhằm khẳng định vai trò đầu tàu phát triển của cả nước.

Tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng

Trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Thủ đô tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực dù bối cảnh bên ngoài còn nhiều khó khăn. GRDP tăng 8,22%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt khoảng 410 nghìn tỷ đồng, hoàn thành trên 62% dự toán năm; giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 64 nghìn tỷ đồng, tương đương trên 53% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch phục hồi; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội giữ vững.

Hạ tầng giao thông Hà Nội được hoàn thiện thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội, giúp Thủ đô ngày càng phát triển và to đẹp hơn. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Thành phố cũng hoàn thành việc kiện toàn hệ thống chính trị các cấp sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; hoàn thành sắp xếp, giảm từ 5.473 thôn, tổ dân phố xuống còn 2.729 thôn, tổ dân phố.

Cùng đó, Hà Nội khẩn trương cụ thể hóa Luật Thủ đô năm 2026 bằng hệ thống nghị quyết, quyết định để có hiệu lực từ ngày 1/7/2026; công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, tạo nền tảng thể chế và không gian phát triển mới cho giai đoạn tiếp theo.

Tuy nhiên, thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Thủ đô và chưa đáp ứng yêu cầu tăng trưởng hai con số.

Việc xử lý các điểm nghẽn đã có chuyển biến nhưng chưa thật sự đồng đều; giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, người dân ở một số nơi còn chậm; áp lực hoàn thành mục tiêu cả năm rất lớn.

Nhận thức rõ vai trò của Thủ đô đối với kinh tế quốc gia, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định thành phố kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong năm 2026, không điều chỉnh mục tiêu theo hướng thấp hơn.

Sáu tháng cuối năm phải là giai đoạn tăng tốc, bứt phá, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Hà Nội xác định Luật Thủ đô năm 2026 là động lực thể chế đặc biệt quan trọng, tạo dư địa mới để tháo gỡ điểm nghẽn, huy động nguồn lực xã hội và mở ra không gian phát triển mới.

Đây là thời điểm thuận lợi khi nhiều dự án lớn như Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Trục Quốc lộ 1A, Khu đô thị thể thao quốc tế - Olympic, các dự án đa mục tiêu quy mô lớn đã được chuẩn bị đầu tư và triển khai trên diện rộng; mặt bằng các dự án trọng điểm, trong đó có các tuyến đường trục chính, đường sắt đô thị, đã được chuẩn bị để triển khai trong 6 tháng cuối năm.

Trọng tâm trước hết là đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch năm 2026, coi đây là động lực dẫn dắt tăng trưởng, kích hoạt đầu tư xã hội và tạo việc làm.

Song song với đó, thành phố tập trung tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, quy hoạch, thủ tục đầu tư; hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị mặt bằng để triển khai đồng loạt các dự án hạ tầng chiến lược, các tuyến quốc lộ, đường vành đai, cầu qua sông Hồng, đường sắt, công trình đa mục tiêu, khu phát triển đô thị mới và nhà ở xã hội.

Một giải pháp quan trọng khác là nhanh chóng hiện thực hóa các cam kết đầu tư thành dự án cụ thể. Đối với các dự án đã được nhà đầu tư cam kết tại Hội nghị xúc tiến đầu tư, Hà Nội sẽ thành lập các tổ công tác chuyên trách, đồng hành cùng doanh nghiệp, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện thủ tục, đưa các biên bản ghi nhớ thành dự án đầu tư cụ thể, tạo thêm năng lực sản xuất và nguồn lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.

Thành phố cũng tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy kinh tế tư nhân; phát triển các động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp công nghệ cao.

Cùng với kinh tế, Hà Nội triển khai đồng bộ các chính sách an sinh xã hội; nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, văn hóa; phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, các thiết chế văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục; thúc đẩy công nghiệp văn hóa, kinh tế đêm, không gian sáng tạo, du lịch và dịch vụ gắn với di sản.

Quyết tâm biến mục tiêu thành kết quả

Đánh giá những kết quả đạt được mới là nền tảng ban đầu, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho rằng Hà Nội cần nỗ lực lớn hơn trong 6 tháng cuối năm để hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển năm 2026.

Công trường thi công dự án cầu Tứ Liên trên sông Hồng đang được triển khai với nhiều hạng mục nền móng, tập kết máy móc và vật liệu phục vụ thi công. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Thành phố phải thống nhất nhận thức, quyết tâm hành động với tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng phát triển nhằm hoàn thành 26 chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2026; trong đó GRDP phải đạt 11%, kim ngạch xuất khẩu tăng 12%, kiểm soát chỉ số giá dưới 4,5%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75,8%, tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 3% và 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần trong năm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy quán triệt nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; không khoán trắng cho chính quyền, mà phải cộng đồng trách nhiệm trong mọi công việc thuộc phạm vi quản lý.

Từng bí thư cấp ủy phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị; lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến rõ rệt; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm đếm kết quả theo tuần, tháng, quý; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và người đứng đầu.

Đối với phát triển kinh tế, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở, ngành rà soát các kịch bản tăng trưởng, thực hiện nhanh hơn nữa các nhiệm vụ đang triển khai để đạt mục tiêu tăng trưởng 11% năm 2026; đồng thời xác định các dự án động lực tạo nền tảng tăng trưởng hai con số cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thành phố cần thúc đẩy công nghiệp, kinh tế số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ; triển khai thực chất các cam kết đầu tư; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tuyệt đối không để tình trạng nhũng nhiễu làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư.

Một nội dung được Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh là công tác cán bộ. Các tổ chức Đảng, người đứng đầu tổ chức Đảng phải quán triệt nghiêm tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về xây dựng đội ngũ cán bộ; thay thế ngay, tuyệt đối không chấp nhận tình trạng cán bộ sợ trách nhiệm, sợ sai, ngại va chạm, né tránh công việc, đùn đẩy trách nhiệm.

Thành phố không thể để những người thiếu bản lĩnh, thiếu năng lực, không dám làm, không biết làm, không chịu làm giữ cương vị lãnh đạo, quản lý trong bộ máy.

Cùng với yêu cầu siết trách nhiệm, Hà Nội sẽ tạo điều kiện, khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Việc đánh giá cán bộ phải dựa trên sản phẩm cụ thể, hiệu quả thực tiễn, sự hài lòng của nhân dân và uy tín đối với cán bộ, nhân dân.

Thủ đô đang đứng trước thời cơ, vận hội lớn nhưng trách nhiệm cũng rất nặng nề. Những quyết tâm chính trị phải được cụ thể hóa bằng kết quả tăng trưởng, việc làm, thu nhập, công trình hạ tầng hoàn thành, điểm nghẽn được tháo gỡ, chính sách an sinh được người dân thụ hưởng và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Với nền tảng đã tạo dựng trong 6 tháng đầu năm, cùng các giải pháp phát triển và đổi mới công tác cán bộ đã được xác định, Hà Nội đặt mục tiêu biến quyết tâm thành hành động, biến mục tiêu thành kết quả, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, trái tim của cả nước trong giai đoạn phát triển mới./.

Hà Nội: Đưa khoa học công nghệ trở thành động lực tái cơ cấu nền kinh tế Sau 1 năm 6 tháng triển khai Nghị quyết 57, Thủ đô ghi nhận nhiều kết quả nổi bật từ cải cách hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đến phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

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