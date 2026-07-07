Australia có tỷ lệ lạm phát lõi cao thứ hai trong số các nền kinh tế phát triển

Australia vừa ghi nhận mức lạm phát lõi cao thứ hai trong số các nền kinh tế tiên tiến, chỉ sau Iceland, đồng thời chạm mốc cao nhất trong nhóm các quốc gia phát triển lớn.

Theo nền tảng dữ liệu Trading Economics, chỉ dấu mang tính cảnh báo trên xuất hiện sau khi tỷ lệ lạm phát giảm trung vị (trimmed mean inflation), thước đo áp lực giá cả cơ bản được Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA, tức ngân hàng trung ương) ưu tiên sử dụng, đã tăng lên mức 3,6% vào tháng 5/2026.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, nguyên nhân chính là do RBA chưa hành động đủ mạnh để kiểm soát áp lực giá cả hoặc bù đắp cho tác động lạm phát từ việc gia tăng chi tiêu công của chính phủ liên bang lẫn các tiểu bang.

Chuyên gia kinh tế trưởng của KPMG, Brendan Rynne, phân tích RBA đã phạm sai lầm khi cắt giảm lãi suất cơ bản quá sớm trong năm 2025. Ông nhấn mạnh các nhà hoạch định chính sách đã đánh giá sai diễn biến lạm phát.

Đồng quan điểm, cựu Trưởng bộ phận nghiên cứu kinh tế của RBA, John Simon, đổ lỗi cho chiến lược "con đường hẹp" của ngân hàng này.

Theo ông Simon, việc RBA tăng lãi suất ít hơn các ngân hàng trung ương khác nhằm giữ thị trường việc làm ổn định đã vô tình khiến lạm phát tại Australia kéo dài và cao hơn nhiều nước phát triển khác, đặc biệt là trong khu vực dịch vụ.

Phản bác các chỉ trích trên, Bộ trưởng Tài chính Jim Chalmers lập luận rằng xung đột tại Trung Đông đã làm trầm trọng hóa áp lực lạm phát toàn cầu, tác động trực tiếp đến chỉ số giá tiêu dùng tháng 5/2026 của Australia, rõ nhất là ở chi phí xây dựng.

Ông Chalmers nhấn mạnh tình trạng này cũng đang diễn ra tại Mỹ, Anh hay New Zealand, đồng thời khẳng định nếu so sánh toàn diện, Australia vẫn có tốc độ tăng trưởng kinh tế và việc làm vượt trội so với phần lớn các nước thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7).

Tháng 6/2026, RBA đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 4,35% sau ba lần tăng liên tiếp (mỗi lần 0,25 điểm phần trăm) vào các tháng 2, 3 và 5/2026.

Chuyên gia Brendan Rynne dự báo, trong cuộc họp chính sách ngày 10-11/8 sắp tới, RBA nhiều khả năng sẽ buộc phải nâng lãi suất cơ bản lên mức 4,6% để giải quyết dứt điểm áp lực giá cả tồn đọng./.

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