Nigeria vượt Mỹ trở thành nguồn cung nhiên liệu hàng không lớn nhất cho châu Âu

Nigeria đã vượt Mỹ trở thành nhà cung cấp nhiên liệu hàng không lớn nhất từ bên ngoài cho thị trường châu Âu trong tháng 6/2026, đánh dấu một bước tiến quan trọng của ngành công nghiệp lọc hóa dầu châu Phi.

Theo dữ liệu mới công bố của S&P Global Commodity Insights, Nigeria đã xuất khẩu khoảng 466.000 tấn nhiên liệu hàng không sang châu Âu trong tháng 6/2026.

Đây là mức xuất khẩu cao nhất kể từ khi Nhà máy lọc dầu Dangote bắt đầu vận hành vào năm 2024 và đưa Nigeria trở thành quốc gia xuất khẩu ròng nhiên liệu hàng không.

Khối lượng xuất khẩu trên tương đương khoảng 582,5 triệu lít nhiên liệu hàng không, với giá trị ước tính 757 tỷ naira (khoảng 553 triệu USD).



Lượng nhiên liệu hàng không Nigeria xuất khẩu sang châu Âu đã tăng gần gấp đôi chỉ trong một tháng, từ 232.000 tấn vào tháng 5 lên 466.000 tấn trong tháng 6/2026.

Trong khi đó, lượng nhiên liệu hàng không xuất khẩu của Mỹ sang thị trường châu Âu đã giảm từ 560.000 tấn xuống còn 399.000 tấn.

Sự vươn lên của Nigeria diễn ra trong bối cảnh thị trường nhiên liệu hàng không châu Âu đang dư cung. Theo S&P Global, giá nhiên liệu hàng không tại khu vực Tây Bắc châu Âu đã giảm mạnh từ mức kỷ lục 1.694,25 USD/tấn hồi tháng 3 xuống còn 981,75 USD/tấn vào cuối tháng 6 năm nay.

Nguyên nhân là các nhà máy lọc dầu ở châu Âu gia tăng sản lượng, trong khi nhu cầu đi lại bằng đường hàng không trong mùa Hè thấp hơn dự báo. Bên cạnh đó, lượng nhiên liệu hàng không xuất khẩu lớn từ Mỹ và đặc biệt là Nhà máy lọc dầu Dangote sang châu Âu đã góp phần khiến thị trường này rơi vào tình trạng dư cung.

Thành tích mới nhất của Dangote được xem là minh chứng cho sự phát triển nhanh chóng của nhà máy lọc dầu lớn nhất châu Phi, đồng thời phù hợp với chiến lược mở rộng hoạt động lọc hóa dầu và tăng cường xuất khẩu các sản phẩm năng lượng của tập đoàn này./.

Ngành hàng không châu Âu đặt cược vào máy bay điện lai do khủng hoảng năng lượng Điện khí hóa và phát triển các dòng máy bay lai điện được xem là hướng đi đầy triển vọng nhằm giảm tiêu thụ nhiên liệu hàng không, đồng thời giúp các nhà sản xuất châu Âu duy trì lợi thế cạnh tranh.

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