Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch phát triển thị trường bán lẻ với 6 nhiệm vụ

Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1626/QĐ-BCT về Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp của Bộ Công Thương để thực hiện Chiến lược, đồng thời xác định các nhiệm vụ trọng tâm và phân công trách nhiệm cho các đơn vị thuộc Bộ tổ chức triển khai.

Tại Kế hoạch, Bộ Công Thương cũng giao đầu mối phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương đối với các nhiệm vụ liên quan, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi và hiệu quả. Kế hoạch cũng là căn cứ để các đơn vị thuộc Bộ xây dựng kế hoạch công tác hằng năm, đề xuất và triển khai các chương trình, đề án, dự án cụ thể về phát triển thị trường bán lẻ.

Theo Kế hoạch, Bộ Công Thương xác định 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để triển khai Chiến lược, trong đó tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường kinh doanh phù hợp với các cam kết quốc tế; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại bán lẻ, hạ tầng logistics xanh theo hướng hiện đại, đồng bộ, cân bằng giữa các vùng, miền nhằm tăng tính hấp dẫn của môi trường đầu tư kinh doanh và tính liên kết ngành, vùng kinh tế, khu vực và quốc tế.

Kế hoạch cũng nêu rõ các nhiệm vụ về hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam trong quá trình hội nhập; xây dựng hàng rào kỹ thuật nhằm hỗ trợ phát triển thị trường trong nước tuân thủ các cam kết quốc tế; tăng cường quản lý các giao dịch hàng hóa thông qua nền tảng thương mại điện tử; đồng thời nâng cao vai trò của các hiệp hội và các doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực bán lẻ

Kế hoạch cũng nhấn mạnh quan điểm phát triển thị trường bán lẻ gắn với phát triển thương mại trong nước; tăng cường quản lý nhà nước, tạo động lực cho doanh nghiệp trong nước tham gia ổn định cung-cầu, giá cả, phát triển thị trường bán lẻ hiện đại gắn với xu thế phát triển của thương mại điện tử, ứng dụng các thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Phát triển thị trường bán lẻ đóng vai trò quan trọng trong định hướng, dẫn dắt sản xuất theo cơ chế thị trường, kết nối giữa sản xuất với tiêu dùng bền vững, cân đối nguồn lực giữa các vùng, miền, khu vực đô thị, nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo.

Về tổ chức thực hiện, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương là đầu mối giúp Lãnh đạo Bộ theo dõi, điều phối chung việc triển khai Kế hoạch; tổng hợp tình hình, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện và tham mưu báo cáo theo quy định. Các đơn vị thuộc Bộ, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các hiệp hội ngành hàng và cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các nhiệm vụ được phân công và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bảo đảm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan, đồng thời khuyến khích huy động các nguồn lực hợp pháp khác để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả./.

Khai thác dư địa thị trường bán lẻ cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 4 tháng đầu năm của Thành phố Hồ Chí Minh tăng khoảng 16%, mức cao nhất trong vòng một năm trở lại đây.