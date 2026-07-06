Dệt may Việt Nam duy trì đà tăng trưởng, xuất siêu gần 10 tỷ USD

Chiều 6/7, Hiệp hội Dệt May Việt Nam (Vitas) cho biết, kim ngạch xuất khẩu dệt may 6 tháng đầu năm 2026 toàn ngành ước đạt 22,2 tỷ USD, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó, xơ sợi, vải, phụ liệu và vải không dệt duy trì tăng trưởng khá (từ 5,6% đến 10,6%), trong khi hàng may mặc giảm nhẹ 0,4% do sức mua tại các thị trường lớn chưa phục hồi mạnh.

Về thị trường (số liệu 5 tháng), Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường lớn nhất, đạt 6,81 tỷ USD (tăng 1,3%, chiếm khoảng 45%); EU là điểm sáng với 1,94 tỷ USD (tăng 8,8%); trong khi đó Nhật Bản và Hàn Quốc giảm lần lượt 6,2% và 8,9%. Ngành tiếp tục xuất siêu, ước đạt gần 10 tỷ USD trong 6 tháng.

Hiệp hội đưa ra nhận định, bên cạnh những kết quả tích cực, ngành đang đối mặt nhiều thách thức như sức mua tại các thị trường lớn phục hồi chậm; cạnh tranh gay gắt về giá; phụ thuộc 60-70% nguyên phụ liệu nhập khẩu; chi phí tuân thủ ESG, truy xuất nguồn gốc gia tăng; và rủi ro chính sách thương mại.

“Ngành dệt may Việt Nam không còn nhiều dư địa tăng trưởng theo quy mô. Chặng đường sắp tới đòi hỏi chúng ta chuyển hướng sang nâng cao năng suất, giá trị gia tăng, chủ động nguyên phụ liệu, đa dạng hóa thị trường và đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Đây cũng là lý do Hiệp hội tái định vị mô hình hoạt động theo các trụ cột chiến lược của ngành," ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch Vitas, nhấn mạnh.

Theo Hiệp hội Dệt May Việt Nam, mới đây hiệp hội đã tổ chức cuộc họp Ban Chấp hành lần thứ 2 nhiệm kỳ VII (2025-2030).

Tại cuộc họp, Ban Chấp hành đã thống nhất thông qua chủ trương thành lập 4 Ủy ban chuyên đề trực thuộc Vitas, gắn với bốn trụ cột chiến lược của ngành gồm Ủy ban Thời trang - phát triển thị trường nội địa, xây dựng thương hiệu và công nghiệp thời trang Việt Nam; Ủy ban Doanh nghiệp Quốc tế - kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu, thu hút đầu tư vào khâu dệt-nhuộm-hoàn tất; Ủy ban Phát triển bền vững - triển khai ESG, tuân thủ, truy xuất nguồn gốc và kinh tế tuần hoàn; Ủy ban Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số - thúc đẩy tự động hóa, nhà máy thông minh và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Các Ủy ban hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, phối hợp, chia sẻ và không vì lợi nhuận, dự kiến triển khai thí điểm từ quý 3/2026. Ban Chấp hành cũng đã thông qua 07 quy chế, văn bản nền tảng hoạt động của nhiệm kỳ VII, bao gồm các quy chế về làm việc của Ban Chấp hành, quản lý tài chính-tài sản, quản lý hội viên, quản lý con dấu, thi đua-khen thưởng-kỷ luật, giải quyết khiếu nại-tố cáo và Bộ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp dệt may.

Với kết quả 6 tháng đạt 22,2 tỷ USD, ngành dệt may phấn đấu duy trì bình quân trên 4 tỷ USD/tháng để hướng tới mục tiêu khoảng 48 tỷ USD cả năm 2026. Các nhóm giải pháp trọng tâm gồm thích ứng với phương thức mua hàng mới của các nhãn hàng toàn cầu; ưu tiên phát triển nguyên phụ liệu trong nước; đa dạng hóa thị trường, khách hàng và mặt hàng; chủ động ứng phó rủi ro pháp lý và Mục 301; đẩy mạnh đầu tư công nghệ, tự động hóa và chuyển đổi số.

Hiệp hội Dệt May Việt Nam cũng thông báo Hội nghị tổng kết ngành dệt may Việt Nam năm 2026 sẽ được tổ chức trong hai ngày 10-11/12/2026, với các nội dung chuyên sâu về chiến lược phát triển ngành cho giai đoạn tiếp theo./.

Dệt may Việt Nam: Tận dụng “cửa sổ thuế quan,” nỗ lực vượt rào cản địa chính trị Từ tháng Bảy trở đi, doanh nghiệp dệt may đang phải đối mặt với nguy cơ “khan hiếm” đơn hàng và áp lực lớn từ chính sách thuế quan mới của Mỹ.