Quy định mới về điều kiện khảo sát, đầu tư điện gió ngoài khơi

Chính phủ ban hành Nghị định số 272/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 253/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về các cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Nghị định này quy định chi tiết Điều 4, Điều 10, Điều 11, Điều 12 của Nghị quyết số 253/2025/QH15; hướng dẫn thi hành các nội dung sau:

Nội dung và thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục điều chỉnh cập nhật quy hoạch phát triển điện lực và điều chỉnh cập nhật phương án phát triển mạng lưới cấp điện trong quy hoạch tỉnh;

Điều kiện của đơn vị khảo sát dự án điện gió ngoài khơi; điều kiện của doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện gió ngoài khơi để thực hiện dự án; việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện gió ngoài khơi;

Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề xuất khảo sát dự án điện gió ngoài khơi; cơ chế phối hợp giữa cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư và cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị khảo sát dự án điện gió ngoài khơi; chấp thuận nhà đầu tư dự án đầu tư lưới điện;

Quy định biện pháp để tổ chức thi hành điểm b, điểm c và điểm d khoản 1 Điều 15 của Nghị quyết số 253/2025/QH15.

Điều kiện của đơn vị khảo sát dự án điện gió ngoài khơi

Trong đó, Nghị định quy định rõ điều kiện của đơn vị khảo sát dự án điện gió ngoài khơi.

1. Đơn vị khảo sát áp dụng trong Nghị định này là tổ chức đề nghị giao khu vực biển để khảo sát phục vụ phát triển dự án điện gió ngoài khơi.

2. Đơn vị khảo sát phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Có vốn chủ sở hữu tối thiểu là 1 tỷ đồng đối với mỗi MW điện gió ngoài khơi đề nghị giao khu vực biển để khảo sát. Trường hợp đơn vị khảo sát đề nghị giao khu vực biển để khảo sát nhiều dự án điện gió ngoài khơi, vốn chủ sở hữu tối thiểu của đơn vị khảo sát phải đáp ứng tương ứng với tổng số MW của các dự án điện gió ngoài khơi được đề xuất;

Nhà máy điện gió Hòa Bình 1 + 2 (Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phương Anh), ở xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau, mỗi năm 2 nhà máy sản xuất khoảng 400 triệu KWh hoà vào lưới điện góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. (Ảnh: Vũ Sinh'TTXVN)

b) Đáp ứng điều kiện và năng lực theo quy định tại các điểm a, b, đ, e khoản 1 Điều 26 của Nghị định số 58/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới;

c) Có cam kết không yêu cầu hoàn trả kinh phí trong mọi trường hợp, trừ trường hợp đơn vị khảo sát là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 27 của Luật Điện lực số 61/2024/QH15.

3. Tài liệu chứng minh điều kiện năng lực tài chính theo quy định tại điểm a khoản 2 nêu trên gồm ít nhất một trong các bản sao tài liệu sau:

a) Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất được kiểm toán của đơn vị khảo sát;

b) Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;

c) Tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của đơn vị khảo sát.

4. Đơn vị khảo sát nộp tài liệu theo quy định tại khoản 3 nêu trên kèm theo hồ sơ đề nghị giao khu vực biển gửi cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị giao khu vực biển.

Trình tự, thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị giao khu vực biển để khảo sát dự án điện gió ngoài khơi thực hiện theo quy định của pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Quy định về chi phí khảo sát dự án điện gió ngoài khơi

Nghị định quy định, chi phí khảo sát và chi phí lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trong trường hợp doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đã thực hiện khảo sát dự án điện gió ngoài khơi theo điểm a khoản 2 Điều 27 của Luật Điện lực số 61/2024/QH15 để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư phải được kiểm toán trước khi thực hiện theo quy định tại khoản.

Trường hợp doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đã thực hiện khảo sát dự án điện gió ngoài khơi theo điểm a khoản 2 Điều 27 của Luật Điện lực số 61/2024/QH15 để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và lựa chọn được nhà đầu tư trúng thầu thì thực hiện như sau:

a) Trường hợp doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đã thực hiện khảo sát dự án điện gió ngoài khơi theo điểm a khoản 2 Điều 27 của Luật Điện lực số 61/2024/QH15 để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư tham gia góp vốn theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 27 của Luật số 61/2024/QH15, các nhà đầu tư tham gia góp vốn đầu tư dự án hoàn trả chi phí khảo sát, chi phí lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư cho doanh nghiệp này theo tỷ lệ góp vốn được quy định trong hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi được chấp thuận là nhà đầu tư thực hiện dự án.

b) Trường hợp doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đã thực hiện khảo sát dự án điện gió ngoài khơi theo điểm a khoản 2 Điều 27 của Luật Điện lực số 61/2024/QH15 để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 27 của Luật số 61/2024/QH15, nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án phải hoàn trả toàn bộ chi phí khảo sát, chi phí lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư cho doanh nghiệp này trước khi được chấp thuận là nhà đầu tư thực hiện dự án.

Điện gió Cà Mau. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

c) Chi phí hoàn trả của nhà đầu tư trúng thầu thực hiện theo quy định tại điểm a, điểm b nêu trên được tính vào doanh thu của doanh nghiệp.

Chi phí khảo sát và chi phí lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án do doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đã thực hiện khảo sát dự án điện gió ngoài khơi theo điểm a khoản 2 Điều 27 của Luật Điện lực số 61/2024/QH15 để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp này trong các trường hợp theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 của Nghị quyết số 253/2025/QH15.

Điều kiện đối với nhà đầu tư dự án điện gió ngoài khơi

1. Doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án điện gió ngoài khơi bán điện lên hệ thống điện quốc gia trong quy hoạch phát triển điện lực và dự kiến vận hành trong giai đoạn 2025-2030, giai đoạn 2031-2035 phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Có vốn chủ sở hữu tham gia dự án điện gió ngoài khơi không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư dự án và có cam kết cho vay của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc tổ chức tín dụng khác đối với phần vốn còn lại của dự án điện gió ngoài khơi đề xuất;

b) Trường hợp doanh nghiệp là nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thì phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại các điểm c, d, đ khoản 1 Điều 28 của Nghị định số 58/2025/NĐ-CP và có tỷ lệ vốn góp đầu tư trong dự án tối thiểu là 15%;

c) Trường hợp doanh nghiệp là doanh nghiệp trong nước không có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông, doanh nghiệp phải có tỷ lệ vốn góp đầu tư trong dự án tối thiểu là 5%.

2. Trường hợp nhà đầu tư lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại khoản 1 nêu trên là liên danh của 02 doanh nghiệp trở lên thì điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 nêu trên được tính bằng tổng năng lực của các doanh nghiệp thành viên trong liên danh.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 04/7/2026 đến hết ngày 31/12/2030.

Cà Mau khởi công dự án nhà máy điện gió hơn 6.300 tỷ đồng Dự án kỳ vọng góp phần bổ sung nguồn cung điện sạch cho hệ thống điện quốc gia khoảng 253 GWh, tăng cường an ninh năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính.