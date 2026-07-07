Vàng rời đỉnh 2 tuần khi giới đầu tư chờ tín hiệu chính sách từ Fed

Trong phiên 6/7, giá vàng thế giới rời khỏi mức cao nhất trong 2 tuần, khi đà tăng của đồng USD làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này.

Kết thúc phiên giao dịch, giá vàng giao ngay giảm 0,3% xuống 4.163,64 USD/ounce, sau khi có thời điểm vọt lên mức cao nhất kể từ ngày 22/6. Trong khi đó, giá vàng Mỹ giao tháng 8/2026 vẫn tăng 1% và chốt phiên ở mức 4.167,50 USD/ounce.

Phiên này, chỉ số đồng USD tăng khoảng 0,1%, khiến vàng, tài sản được định giá bằng đồng bạc xanh, trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua ở nước ngoài.

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích thị trường của American Gold Exchange, cho rằng sự phục hồi của đồng USD là yếu tố gây sức ép lên giá vàng trong phiên.

Tuy nhiên, đà giảm của vàng được hạn chế sau khi số liệu công bố tuần trước cho thấy tăng trưởng việc làm tại Mỹ trong tháng Sáu chậm lại rõ rệt, đồng thời số liệu của hai tháng trước cũng được điều chỉnh giảm.

Những số liệu này khiến thị trường giảm bớt kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm nâng lãi suất.

Hiện, sự chú ý của giới đầu tư đang hướng tới biên bản cuộc họp chính sách gần nhất của Fed, dự kiến được công bố vào ngày 8/7 (giờ Mỹ).

Theo ông Wyckoff, thị trường sẽ phân tích kỹ biên bản này để tìm thêm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ của Fed trong thời gian tới. Bất kỳ thông tin bất ngờ nào cũng có thể tạo ra những biến động đáng kể trên thị trường tài chính.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed nâng lãi suất tại cuộc họp tháng 9/2026 vào khoảng 57%.

Trong khi đó, JPMorgan nhận định nhu cầu vàng từ các nhóm khách hàng chủ chốt có thể thấp hơn dự báo trước đó, qua đó hạn chế dư địa tăng giá của kim loại quý trong năm nay.

Ngân hàng này dự báo giá vàng có thể đạt khoảng 4.300 USD/ounce trong quý 3 và 4.500 USD/ounce trong quý 4/2026.

Ông Ole Hansen, người đứng đầu bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank A/S cho rằng thị trường vàng vẫn thiếu định hướng rõ ràng trong ngắn hạn do lo ngại Fed tiếp tục tăng lãi suất.

Theo ông, khả năng Fed thực sự nâng lãi suất là rất thấp, song chừng nào thị trường vẫn tính đến kịch bản này thì dư địa tăng của giá vàng sẽ còn hạn chế.

Giá vàng đã chịu áp lực kể từ sau khi lập mức cao kỷ lục hồi tháng Một, khi thị trường gia tăng kỳ vọng Fed có thể duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn nhằm kiểm soát lạm phát, bất chấp giá năng lượng đã hạ nhiệt sau thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 0,3% xuống 62,17 USD/ounce sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 23/6. Giá bạch kim giảm 0,4% xuống 1.630,86 USD/ounce, trong khi giá palađi tăng nhẹ 0,1% lên 1.275,43 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chiều 6/7, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 148-151 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

JPMorgan hạ dự báo giá vàng trước lo ngại Fed sớm tăng lãi suất JPMorgan dự kiến giá vàng sẽ đạt mức trung bình 4.300 USD/ounce trong quý 3 và tăng lên 4.500 USD/ounce trong quý 4 năm nay, và cảnh báo khả năng dự báo này sẽ còn được điều chỉnh giảm.