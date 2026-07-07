Tập đoàn Aeon xác định Việt Nam là thị trường ưu tiên hàng đầu

Aeon - tập đoàn bán lẻ hàng đầu của Nhật Bản, đặt mục tiêu nâng tổng số trung tâm thương mại tại Việt Nam lên 30 cơ sở vào năm tài chính 2030, cao hơn gấp 3 lần so với 9 địa điểm đang hoạt động hiện nay.

Kế hoạch này đã được Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Aeon Mall - công ty con phụ trách mảng trung tâm thương mại của Aeon- tiết lộ trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây với báo Nikkei.

Aeon hiện xác định Việt Nam là thị trường ưu tiên hàng đầu. Trong kế hoạch quản lý trung hạn đến tháng 3/2031, Việt Nam sẽ là điểm đến tiếp nhận 60% trong tổng số vốn đầu tư của tập đoàn dành cho các quốc gia thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Doanh thu hoạt động của Aeon tại Việt Nam, bao gồm các trung tâm thương mại và cửa hàng bách hóa tổng hợp, đang tăng trưởng với tốc độ khoảng 25% mỗi năm. Tập đoàn kỳ vọng con số này sẽ vượt 300 tỷ yen (khoảng 1,84 tỷ USD) vào tài khóa 2030.

Trung tâm mới nhất của tập đoàn là Aeon Mall Đà Nẵng Thanh Khê, vừa chính thức khai trương tại Đà Nẵng ngày 3/7. Tổng giám đốc Ohno cho biết: “Lượng khách đến trung tâm cao hơn đáng kể so với dự kiến."

Aeon Mall Đà Nẵng Thanh Khê nằm trong một tổ hợp đa chức năng do Tập đoàn TTC của Việt Nam phát triển. Đây là lần đầu tiên Aeon áp dụng mô hình này tại Việt Nam, qua đó giúp giảm chi phí so với phương thức truyền thống là tự phát triển một trung tâm thương mại độc lập.

Theo ông Ohno, ngoài dự án tại Đà Nẵng, “TTC đã đề xuất thêm một số địa điểm tiềm năng khác," đồng thời cho biết “Chúng tôi cũng có thể hợp tác với những doanh nghiệp khác ngoài TTC."

Nhằm đạt mục tiêu 30 trung tâm thương mại, Aeon sẽ điều chỉnh quy mô và thiết kế của từng cơ sở sao cho phù hợp với đặc điểm của cộng đồng và thị trường địa phương. Tập đoàn cũng đang chuẩn bị mở thêm các cơ sở trong những tổ hợp đa chức năng tương tự dự án tại Đà Nẵng.

Kế hoạch mở rộng còn bao gồm các trung tâm thương mại quy mô vừa, không mang thương hiệu Aeon Mall. Hiện Aeon đã vận hành một cơ sở thuộc loại hình này tại Việt Nam.

Trong năm tài khóa 2026, Aeon dự kiến mở thêm các trung tâm thương mại tại thành phố Thanh Hóa và thành phố Hạ Long. Tập đoàn cũng đã được chấp thuận đầu tư trung tâm thương mại thứ hai tại Đà Nẵng.

So với các đô thị lớn như thủ đô Hà Nội, cơ hội mở cửa hàng, trung tâm mua sắm tại các thành phố địa phương còn hạn chế do những yếu tố liên quan đến quy mô dân số và sức mua.

Tuy nhiên, trong bối cảnh Tập đoàn Central của Thái Lan và các đối thủ cạnh tranh khác cũng đang đẩy mạnh mở rộng hoạt động, Tổng giám đốc Aeon Mall nhấn mạnh rằng “việc đi trước để giành được những vị trí thuận lợi có ý nghĩa hết sức quan trọng”./.

"Trải nghiệm vẻ đẹp Việt Nam qua 5 giác quan" cùng Aeon Nhật Bản Aeon không chỉ là đối tác chiến lược mà còn là cầu nối quan trọng đưa hàng hóa Việt Nam đến gần hơn với người tiêu dùng Nhật Bản thông qua hệ thống phân phối hiện đại, chuyên nghiệp.