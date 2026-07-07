Nguồn cung gia tăng, giá dầu chịu sức ép

Khép phiên 6/7, giá dầu thế giới giảm nhẹ và duy trì quanh mức trước khi xung đột Iran bùng phát.

Hiện nay, thị trường dầu đang chịu sức ép từ triển vọng nguồn cung gia tăng sau quyết định nâng sản lượng của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, hay còn gọi là OPEC+, động thái Saudi Arabia hạ giá bán dầu sang châu Á và đà phục hồi hoạt động xuất khẩu qua eo biển Hormuz.

Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu thô Brent Biển Bắc giảm 13 xu (0,2%) xuống 71,99 USD/thùng; còn giá dầu thô ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ giảm 14 xu (0,2%) xuống 68,55 USD/thùng.

Hai loại dầu chủ chốt đã giảm mạnh trong tháng trước và quay trở lại vùng giá trước khi cuộc xung đột Iran kéo dài bốn tháng làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz.

Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích hàng hóa của UBS, cho rằng đà giảm hiện nay vẫn phản ánh việc các tàu chở dầu từng bị mắc kẹt trong Vịnh Ba Tư nay lần lượt rời khu vực, khiến lượng dầu lưu thông trên thị trường gia tăng.

Giới đầu tư tiếp tục theo dõi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran về hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz cũng như tốc độ phục hồi xuất khẩu dầu từ các nước vùng Vịnh.

Theo hai nguồn thạo tin, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã nâng sản lượng khai thác lên trên 3,8 triệu thùng/ngày trong tháng Sáu, tiến sát mức kỷ lục, sau khi nước này rời OPEC để không còn chịu các hạn chế về hạn ngạch sản lượng.

Saudi Arabia cũng hạ giá bán chính thức (OSP) đối với dầu Arab Light giao cho khách hàng châu Á trong tháng 8/2026.

Ông Robert Yawger, Giám đốc giao dịch hợp đồng năng lượng của Mizuho, nhận định các nhà sản xuất dầu vùng Vịnh dường như đang chuẩn bị cho một cuộc cạnh tranh về giá.

Trước đó, ngày 5/7, OPEC+ đã nhất trí tiếp tục nâng hạn ngạch sản lượng thêm 188.000 thùng/ngày kể từ tháng Tám, sau các mức tăng tương tự áp dụng trong tháng Sáu và tháng Bảy.

Tuy nhiên, trên thực tế, sản lượng của nhiều nước sản xuất chủ chốt như Saudi Arabia, Kuwait và Iraq vẫn chưa tăng tương ứng do hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz từng bị đình trệ trong thời gian xung đột.

Ông Tamas Varga, chuyên gia của PVM, cho rằng việc các nhà sản xuất tiếp tục đưa thêm dầu ra thị trường trong bối cảnh giá đang giảm khiến khả năng phục hồi giá trong ngắn hạn trở nên hạn chế. Dù vậy, ông cũng nhận định giá dầu thấp hơn sẽ góp phần thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ trong thời gian tới./.

Giá dầu thô tại châu Á chịu áp lực giảm do lo ngại dư cung Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước sản xuất dầu liên minh, còn gọi là nhóm OPEC+, phát tín hiệu tăng nguồn cung, gây lo ngại về khả năng dư thừa.