Indonesia: “Làng Xuất khẩu” đưa sản phẩm địa phương ra thị trường quốc tế

Theo Bộ Thương mại Indonesia, hơn 2.600 ngôi làng của nước này đã tham gia Chương trình “Làng Xuất khẩu”, nhằm mở rộng nền tảng xuất khẩu quốc gia và đưa các sản phẩm đặc trưng của địa phương tiếp cận thị trường quốc tế.

Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn lời Giám đốc Phát triển xuất khẩu dịch vụ và Sản phẩm sáng tạo thuộc Bộ Thương mại Indonesia, Ari Satria, cho biết, phần lớn những sản phẩm sơ cấp của Indonesia được sản xuất tại các làng, do đó việc phát triển các làng xuất khẩu sẽ góp phần mở rộng nguồn cung hàng hóa phục vụ xuất khẩu.

Đến nay, Bộ Thương mại đã lập bản đồ 2.616 làng trên toàn quốc và phân loại theo mức độ sẵn sàng xuất khẩu, từ những địa phương đã đủ điều kiện tham gia thị trường quốc tế đến các làng có tiềm năng nhưng cần được hỗ trợ để nâng cao năng lực sản xuất và đáp ứng tiêu chuẩn.

Trên cơ sở đó, chính phủ triển khai những chương trình hỗ trợ phù hợp với từng nhóm đối tượng. Bên cạnh việc đánh giá tiềm năng của các làng, Bộ Thương mại còn đóng vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) với những nhà nhập khẩu và người mua nước ngoài trong giai đoạn đầu, tạo điều kiện mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Song song với hoạt động kết nối thị trường, Indonesia tiếp tục đẩy mạnh những chương trình đào tạo, tư vấn nhằm giúp các MSMEs đáp ứng các yêu cầu của thị trường xuất khẩu, như tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, chứng nhận halal và những quy định kỹ thuật khác.

Theo ông Ari Satria, việc nâng cao hiểu biết về các tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu sẽ giúp những doanh nghiệp nâng cao năng lực xuất khẩu, đồng thời tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường quốc tế.

Chính phủ Indonesia đặt mục tiêu ngày càng nhiều làng phát triển được các sản phẩm đặc trưng thành mặt hàng xuất khẩu có giá trị gia tăng, qua đó mở rộng cơ hội tham gia thương mại quốc tế và mang lại lợi ích kinh tế thiết thực cho cộng đồng địa phương./.

Indonesia và Mỹ đạt đồng thuận về miễn thuế dầu cọ, càphê Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia cho biết Mỹ muốn tiếp cận các khoáng sản quan trọng của Indonesia và đã nhất trí miễn thuế đối với một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực, gồm dầu cọ, trà và càphê.

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