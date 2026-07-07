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LG Electronics ước tính lợi nhuận hoạt động quý 2/2026 cao kỷ lục

Kết quả kinh doanh tích cực nhờ doanh số bán các dòng thiết bị gia dụng cao cấp, máy thu hình cùng nhu cầu điều hòa không khí tại thị trường nước ngoài gia tăng trong mùa cao điểm.

Trường Giang
Một dây chuyền lắp ráp tại nhà máy của Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Một dây chuyền lắp ráp tại nhà máy của Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Tập đoàn LG Electronics của Hàn Quốc ngày 7/7 ước tính kết quả kinh doanh quý 2/2026 với lợi nhuận hoạt động đạt mức cao kỷ lục, nhờ doanh số bán thiết bị gia dụng cao cấp và các sản phẩm điện tử tiêu dùng tiếp tục tăng trưởng.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn báo cáo của LG Electronics cho biết lợi nhuận hoạt động của LG Electronics trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay ước đạt 1.570 tỷ won (khoảng 1,02 tỷ USD), tăng 146,9% so với mức 639,4 tỷ won cùng kỳ năm trước.

Doanh thu quý 2 đạt khoảng 23.820 tỷ won, tăng 14,9% so với cùng kỳ và cũng là mức cao nhất từ trước đến nay đối với quý 2.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của LG Electronics đạt 47.560 tỷ won, trong khi lợi nhuận hoạt động đạt 3.250 tỷ won, đều là các mức cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp. Đáng chú ý, lợi nhuận hoạt động trong nửa đầu năm đã vượt tổng lợi nhuận hoạt động 2.480 tỷ won mà tập đoàn ghi nhận trong cả năm 2025.

Theo LG Electronics, kết quả kinh doanh tích cực chủ yếu nhờ doanh số bán các dòng thiết bị gia dụng cao cấp và máy thu hình tiếp tục tăng trưởng. Bên cạnh đó, nhu cầu điều hòa không khí tại thị trường nước ngoài gia tăng trong mùa cao điểm cũng đóng góp đáng kể vào doanh thu.

Ngoài ra, mảng linh kiện ôtô tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, góp phần bù đắp những tác động từ các yếu tố bất ổn trên thị trường toàn cầu, trong đó có căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông./.

(TTXVN/Vietnam+)
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